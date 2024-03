Treni Palermo-Catania, RFI punta al nuovo sistema Ertms: in cosa consiste

Gara d'appalto di oltre 77 milioni di euro, finanziata dal Pnrr, per il più evoluto progetto di gestione e controllo della circolazione.

La rete ferroviaria Italiana, ha aggiudicato la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di attrezzaggio tecnologico con la tecnologia Ertms sulla tratta Lercara al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Hitachi Rail Sts S.p.A. e Comesvil S.p.A.

Ertms è un sistema di gestione e controllo del traffico ferroviario di ultimissima generazione. Scelto dall’Unione Europea come nuovo standard per la gestione della mobilità via treno. Il sistema sfrutta dei segnalamenti digitali in grado di migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei treni, permettendo di aumentare i treni in una sola linea.

Il bando è un pezzo importante del puzzle della strategia Rfi per accelerare l’implementazione di questa tecnologia su tutta la rete ferroviaria entro il 2036.

L’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, ha dichiarato: “Circolazione ferroviaria più sicura sulla linea Palermo-Catania, nella tratta Lercara diramazione Catenanuova-Bicocca, grazie al sistema Ertms (European rail traffic management system) che Rfi-Rete ferroviaria italiana realizzerà con fondi del Pnrr per 77 milioni di euro. Un sistema — ha proseguito Aricò — che porterà in Sicilia funzionalità e tecnologie all’avanguardia, determinando un miglioramento nella regolarità e nella qualità del servizio, oltre a garantire più alti livelli di sicurezza per i passeggeri“.