Personale ATA: Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) rappresenta una parte fondamentale dell’organizzazione scolastica italiana. Opera negli istituti statali di ogni ordine e grado, svolgendo funzioni amministrative, contabili, tecniche, operative e di sorveglianza.

Le figure ATA garantiscono il corretto funzionamento delle scuole, supportando sia le attività didattiche sia la gestione quotidiana delle strutture.

Con il CCNL 2019/21 e il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i profili professionali e i titoli di accesso necessari per entrare a far parte del personale ATA, introducendo anche novità importanti come il profilo dell’operatore scolastico e l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).

Personale ATA: profili e titoli di accesso

Ecco i principali profili ATA previsti dal nuovo decreto e i relativi titoli richiesti:

Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto professionale o certificato di competenze del primo triennio (D.Lgs. 61/2017).

diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto professionale o certificato di competenze del primo triennio (D.Lgs. 61/2017). Operatore scolastico: qualifica professionale nei servizi sociali e CIAD oppure diploma triennale e certificazione digitale.

qualifica professionale nei servizi sociali e CIAD oppure diploma triennale e certificazione digitale. Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica in ambito agrituristico o agro-ambientale e CIAD.

attestato di qualifica in ambito agrituristico o agro-ambientale e CIAD. Assistente amministrativo: diploma di scuola superiore e certificazione di alfabetizzazione digitale.

diploma di scuola superiore e certificazione di alfabetizzazione digitale. Assistente tecnico: diploma tecnico specifico per il settore e CIAD.

diploma tecnico specifico per il settore e CIAD. Cuoco: diploma di tecnico dei servizi di ristorazione (settore cucina) e certificazione digitale.

diploma di tecnico dei servizi di ristorazione (settore cucina) e certificazione digitale. Guardarobiere: qualifica di operatore di moda o diploma “Sistema moda” e CIAD.

qualifica di operatore di moda o diploma “Sistema moda” e CIAD. Infermiere: laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente e CIAD.

Come si accede alle graduatorie ATA

Per lavorare come personale ATA è necessario iscriversi alle graduatorie.

Le principali sono:

Graduatorie di terza fascia, aggiornate ogni tre anni, che consentono di ottenere incarichi di supplenza temporanea.

aggiornate ogni tre anni, che consentono di ottenere incarichi di supplenza temporanea. Graduatorie di prima fascia , riservate a chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio (o 23 mesi e 16 giorni) nelle scuole statali. L’inserimento avviene tramite i bandi ATA 24 mesi emanati annualmente dalle regioni.

, riservate a chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio (o 23 mesi e 16 giorni) nelle scuole statali. L’inserimento avviene tramite i bandi ATA 24 mesi emanati annualmente dalle regioni. Seconda fascia ATA, attualmente ad esaurimento e chiusa a nuovi ingressi.

Le novità del bando ATA 2024

Il bando ATA di terza fascia 2024 ha confermato la digitalizzazione delle procedure e l’obbligo della CIAD per quasi tutti i profili. La certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attesta competenze informatiche di base richieste per l’accesso e rappresenta un requisito essenziale per le future assunzioni nel comparto scolastico.