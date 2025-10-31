Personale ATA: Il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) rappresenta una parte fondamentale dell’organizzazione scolastica italiana. Opera negli istituti statali di ogni ordine e grado, svolgendo funzioni amministrative, contabili, tecniche, operative e di sorveglianza.
Le figure ATA garantiscono il corretto funzionamento delle scuole, supportando sia le attività didattiche sia la gestione quotidiana delle strutture.
Con il CCNL 2019/21 e il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aggiornato i profili professionali e i titoli di accesso necessari per entrare a far parte del personale ATA, introducendo anche novità importanti come il profilo dell’operatore scolastico e l’obbligo della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).
Personale ATA: profili e titoli di accesso
Ecco i principali profili ATA previsti dal nuovo decreto e i relativi titoli richiesti:
- Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto professionale o certificato di competenze del primo triennio (D.Lgs. 61/2017).
- Operatore scolastico: qualifica professionale nei servizi sociali e CIAD oppure diploma triennale e certificazione digitale.
- Operatore dei servizi agrari: attestato di qualifica in ambito agrituristico o agro-ambientale e CIAD.
- Assistente amministrativo: diploma di scuola superiore e certificazione di alfabetizzazione digitale.
- Assistente tecnico: diploma tecnico specifico per il settore e CIAD.
- Cuoco: diploma di tecnico dei servizi di ristorazione (settore cucina) e certificazione digitale.
- Guardarobiere: qualifica di operatore di moda o diploma “Sistema moda” e CIAD.
- Infermiere: laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente e CIAD.
Come si accede alle graduatorie ATA
Per lavorare come personale ATA è necessario iscriversi alle graduatorie.
Le principali sono:
- Graduatorie di terza fascia, aggiornate ogni tre anni, che consentono di ottenere incarichi di supplenza temporanea.
- Graduatorie di prima fascia, riservate a chi ha maturato almeno 24 mesi di servizio (o 23 mesi e 16 giorni) nelle scuole statali. L’inserimento avviene tramite i bandi ATA 24 mesi emanati annualmente dalle regioni.
- Seconda fascia ATA, attualmente ad esaurimento e chiusa a nuovi ingressi.
Le novità del bando ATA 2024
Il bando ATA di terza fascia 2024 ha confermato la digitalizzazione delle procedure e l’obbligo della CIAD per quasi tutti i profili. La certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attesta competenze informatiche di base richieste per l’accesso e rappresenta un requisito essenziale per le future assunzioni nel comparto scolastico.