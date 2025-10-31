Eventi Catania: con l’arrivo del weekend di Halloween e Ognissanti, Catania si prepara a vivere giornate dense di appuntamenti tra cultura, tradizioni e divertimento. Le strade del centro si colorano di iniziative per grandi e piccini, tra eventi a tema e mercatini autunnali. Complice il clima ancora mite e il ponte festivo, la città promette un fine settimana vivace, in cui sarà impossibile annoiarsi. Dalle atmosfere magiche di Halloween ai momenti più intimi della commemorazione dei defunti, Catania intreccia festa e memoria con un programma ricco e variegato.

Eventi Catania: la notte di Halloween

A Catania la notte di Halloween si annuncia vivace e ricca di appuntamenti per ogni gusto. Dai locali del centro storico alle discoteche, le proposte non mancano: serate a tema, karaoke e feste in costume animeranno l’intera città. Molti club hanno scelto di trasformarsi per l’occasione, tra scenografie inquietanti, cocktail “spaventosi” e premi per i travestimenti più originali. Chi preferisce un divertimento diverso può cimentarsi in una escape room a tema horror, un’esperienza perfetta per vivere brividi di paura in compagnia degli amici.

Le vie principali si preparano a un afflusso di giovani e famiglie: maschere, musica dal vivo e dj set renderanno l’atmosfera della serata elettrica. Per chi cerca un Halloween più tranquillo, non mancano cene con intrattenimento e spettacoli teatrali a tema, ideali per immergersi nello spirito della festa senza rinunciare alla cultura e alla convivialità.

Eventi Catania: gli appuntamenti culturali del weekend

Non solo feste e travestimenti, il weekend di Ognissanti a Catania regala anche spunti di riflessione e momenti di cultura. Sabato 1° novembre, alle 17:30, il Chiostro di Levante del Monastero dei Benedettini ospiterà “Ebbro d’erba e di tenebre: appunti per un erbario pasoliniano”, evento inaugurale dell’edizione 2025 di Cantieri intermediali. Il festival, diretto dalle docenti Stefania Rimini e Maria Rizzarelli, propone un reading performativo dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Attraverso la voce di studenti e artisti, i versi del poeta prenderanno vita in un intreccio di suoni, immagini e suggestioni, dove i fiori – dal gelsomino alla rosa – diventano simboli di purezza, memoria e resistenza.

Chi preferisce l’arte contemporanea potrà invece visitare la mostra “Nel silenzio della superficie” di Emanuele Giuffrida, allestita negli spazi della Fondazione Brodbeck di via Gramignani. L’esposizione a ingresso gratuito, curata da Domenico de Chirico e visitabile fino al 15 novembre, accompagna il pubblico in un percorso immersivo in cui pittura e percezione si fondono. Le tele, dense di materia e simbolismo, invitano a una riflessione sulla soglia sottile tra ciò che appare e ciò che si cela, tra il visibile e l’emotivo.

Eventi Catania: fiere e sapori autunnali

Il primo fine settimana di novembre è anche un’occasione perfetta per riscoprire i sapori e le tradizioni del territorio. A Catania torna infatti la Fiera dei Morti, che animerà fino al 9 novembre l’area del parcheggio Fontanarossa con centinaia di stand, un’ampia zona dedicata allo street food e spazi per famiglie e bambini. Un appuntamento che unisce memoria e convivialità, trasformando un’antica ricorrenza in una festa collettiva dal fascino senza tempo.

A pochi chilometri dalla città, invece, Belpasso ospita la X Edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP, in programma dal 31 ottobre al 2 novembre nella Villa Comunale. Tre giorni all’insegna del gusto, con degustazioni, spettacoli e prodotti tipici legati al frutto simbolo delle pendici etnee. Un evento che celebra l’identità agricola e gastronomica del territorio, attirando visitatori da tutta la Sicilia.

Per chi preferisce un’atmosfera più tranquilla, vale la pena concedersi una gita fuori porta tra gli agriturismi dell’hinterland catanese, molti dei quali hanno allestito suggestivi giardini di zucche per la stagione autunnale. Tra colori caldi, profumi di campagna e scenografie perfette per grandi e piccini, la campagna etnea offre un modo diverso e genuino, di vivere questo weekend festivo.