Fiera dei Morti 2025: la città di Catania si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la storica Fiera dei Morti, che anche quest’anno tornerà a colorare i giorni che accompagnano la commemorazione dei defunti. La location scelta per ospitare l’edizione 2025 del tradizionale mercato è il parcheggio Fontanarossa di Amts. L’inaugurazione ufficiale della fiera è prevista per oggi, venerdì 31 ottobre alle ore 10, alla presenza dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Catania Giuseppe Musumeci, che darà simbolicamente il via alla Fiera dei Morti 2025.

Fiera dei Morti 2025: oltre 150 stand per grandi e piccini

Quest’anno la Fiera dei Morti ospiterà circa centocinquanta stand, con un’ampia area espositiva e commerciale pronta ad accogliere migliaia di visitatori ed offrire prodotti artigianali, dolci tipici e curiosità di ogni genere. Non mancherà come sempre la zona dedicata al food, cuore pulsante della manifestazione, dove sarà possibile gustare una vasta gamma di specialità locali. Spazio anche ai più piccoli, con aree gioco pensate per rendere la visita un’esperienza piacevole per tutta la famiglia. La fiera sarà aperta ogni giorno dalle 9 alle 22.30, mentre nei festivi e prefestivi prolungherà l’orario fino a mezzanotte.

Fiera dei Morti 2025: le modifiche al servizio Amts

Viste la grande affluenza attesa come ogni anno e la posizione della location scelta per ospitare la Fiera, saranno necessarie alcune variazioni temporanee alla circolazione e al trasporto pubblico locale. Dalle ore 15 del 30 ottobre fino al 9 novembre, le linee 802 R e N saranno sospese, mentre il capolinea della 524S verrà spostato presso la stazione ferroviaria “Fontanarossa” con fermata su via Fontanarossa all’esterno del parcheggio, per garantire il collegamento con l’aeroporto. Il Librino Express, invece, modificherà solo temporaneamente il proprio percorso, senza effettuare quindi fermate interne al parcheggio Fontanarossa. L’accesso delle autovetture però sarà regolamentato unicamente da via Fontanarossa per garantire ai visitatori una maggiore sicurezza e fluidità nel traffico.