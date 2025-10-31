Bonus 500 euro 2025: È in arrivo il Bonus 500 euro 2025, la misura di sostegno economico destinata alle famiglie con difficoltà economiche, erogata tramite la carta “Dedicata a te”. Da oggi, 30 ottobre 2025, i Comuni hanno ricevuto le liste definitive dei beneficiari, con le istruzioni per la consegna e l’utilizzo del contributo.

Cos’è il Bonus 500 euro?

Il Bonus 500 euro è un aiuto una tantum per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro, prive di componenti che percepiscono l’Assegno di inclusione o la NASpI.

Il contributo, caricato sulla carta “Dedicata a te” di Poste Italiane, può essere utilizzato esclusivamente per acquisti alimentari presso esercizi convenzionati.

Il Fondo alimentare complessivo ammonta a 500 milioni di euro, con 1.157.179 famiglie beneficiarie in tutta Italia: il 70% ha già ricevuto la carta nelle edizioni precedenti, mentre il 30% è rappresentato da nuovi destinatari.

Bonus 500 euro 2025: Chi riceverà la carta “Dedicata a te”

Ogni Comune dispone di elenchi nominativi aggiornati con i relativi codici identificativi della carta assegnata da Poste Italiane.

Saranno i Comuni stessi a comunicare ai cittadini l’assegnazione e le modalità di ritiro della carta.

Il Bonus 500 euro rappresenta un aiuto concreto per chi deve affrontare l’aumento dei prezzi dei beni alimentari e delle spese quotidiane, garantendo un piccolo ma importante sostegno alle famiglie più fragili.

Bonus 500 euro 2025: Scadenze da rispettare per non perdere il bonus

L’importo totale della carta è pari a 500 euro. Tuttavia, per non perdere il beneficio, è necessario rispettare due scadenze fondamentali:

Il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 ;

; Tutte le somme devono essere spese entro il 28 febbraio 2026.

Chi non utilizza la carta entro tali termini decade automaticamente dal diritto al bonus

Cosa si può acquistare con il Bonus 500 euro

La carta “Dedicata a te” può essere utilizzata per acquistare generi alimentari di prima necessità come:

carne, pesce fresco e conserve (es. tonno in scatola);

latte, formaggi e uova;

olio d’oliva e di semi;

pane, pasta, cereali e prodotti da forno;

frutta, verdura e legumi (freschi, surgelati o lavorati);

miele, zucchero, cacao, cioccolato e tè;

prodotti per l’infanzia e alimenti a denominazione Dop o Igp.

Non è consentito l’acquisto di bevande alcoliche.

Il saldo della carta può essere verificato presso gli sportelli Postamat

Lollobrigida: “Misura confermata anche per il 2026 e 2027”

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato come la carta “Dedicata a te” rappresenti “un impegno concreto del Governo per sostenere le famiglie italiane in difficoltà”.

Il ministro ha confermato che la misura sarà rifinanziata anche per il 2026 e il 2027, rendendola strutturale nella Legge di Bilancio.

“Non è assistenzialismo – ha dichiarato – ma un aiuto reale alle famiglie, che allo stesso tempo valorizza le filiere agroalimentari italiane e i prodotti di qualità come Dop e Igp.”