Bonus elettrodomestici 2025: alla prima metà di novembre verrà avviata la distribuzione dei primi voucher. Sono stati pubblicati i decreti direttoriali che stabiliscono le modalità operative della nuova misura, introdotta con la Legge Finanziaria 2025 ma ancora in attesa di attuazione.

Cosa prevede il nuovo bonus?

Il bonus elettrodomestici 2025 offre uno sconto del 30% sul prezzo di vendita degli elettrodomestici, con un massimale di 100 euro.

Per le famiglia con ISEE inferiore a 25.000 euro, il tetto sale a 200 euro, mantenendo invariata la percentuale di sconto del 30 %.

In sintesi, per acquisti una cifra pari o superiore a 333 euro, si ottiene immediatamente il massimo dello sconto previso, in base al proprio reddito.

Dettagli tecnici riguardo il bonus elettrodomestici 2025

Al Bonus elettrodomestici 2025, tuttavia, non vengono riconosciuti tutti i tipi di dispositivi domestici.

Sono sette le categorie rientranti all’interno delle misure del bonus, ovvero: forni, lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, asciugatrici, frigoriferi e congelatori, piani cottura.

Un requisito fondamentale è che ogni prodotto sia certificato all’interno dell’Unione Europea mediante la dicitura ‘‘Made in EU’‘.

In aggiunta, si chiarisce che ogni categoria elencata ha una sua classe energetica minima richiesta:

Lavatrici/lavasciuga : classe minima A

: classe minima A Asciugatrici : minima C

: minima C Lavastoviglie : minima C

: minima C Frigoriferi/congelatori : minima D

: minima D Forni : minima A

: minima A Piani cottura: ad essa è necessaria il possesso delle certificazioni di sicurezza piuttosto che la richiesta una classe energetica specifica.

Come fare domanda per il voucher

Chiunque cittadino che voglia richiedere un voucher, potrà farlo mediante l’app IO. Quest’ultima piattaforma che si occuperà di verificare la veridicità di vari documenti necessari: l’identità del nucleo familiare, che non abbia già beneficiato del bonus, che esistano ancora fondi disponibili. Per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro, il sistema applicherà in maniera automatica il massimale maggiore.

Una volta emesso, il voucher sarà immediatamente disponibile nell’app.

Il bonus ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione, scadendo alle 23.59 del quindicesimo giorno. Alla fine di questo termine, i fondi non usati potranno essere riassegnati ad altri richiedenti.