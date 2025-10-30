Per la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, la Sicilia sarà interessata da non indifferenti precipitazioni atlantiche e nubi sparse, che potrebbero causare maltempo diffuso sull’isola.

In vista di questa previsione, la Protezione Civile Regionale ha provveduto ad annunciare l’avviso di allerta gialla per tutta la giornata, invitando i cittadini siciliani a prestare la massima attenzione.

Rovesci e temporali diffusi

Per la giornata di oggi sono previsti temporali e precipitazioni, con un peggioramento previsto sulle province occidentali.

Dalla tarda mattinata e per le seguenti 18 o 24 ore si stima il peggioramento del maltempo: intense raffiche di vento e rovesci, in aggiunta mari mossi e agitati sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno occidentale.

Le perturbazioni atlantiche cominceranno a manifestarsi verso Trapani, Agrigento e Palermo, per poi dilatarsi verso il restante dell’isola.

Raccomandazioni ai cittadini

La Protezione Civile invita la popolazione ad evitare qualsiasi tipo di spostamento, in particolar modo nei luoghi protagonisti di allegamenti e di prestare la massima attenzione all’aggiornamento sul cambiamento del maltempo.