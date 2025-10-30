A partire da oggi, 30 ottobre, l’aeroporto di Catania-Fontanarossa torna pienamente operativo anche nelle ore notturne, dopo la temporanea sospensione imposta dai lavori di interramento della linea ferroviaria a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

L’intervento, preliminare alla realizzazione della nuova pista di volo, rientra nel più ampio piano di sviluppo e potenziamento dello scalo etneo, strategico per la mobilità e l’economia del Sud Italia.

Lavori conclusi nei tempi previsti

I lavori sono stati completati nei tempi stabiliti, consentendo il ritorno alla piena disponibilità operativa della pista.

“La conclusione nei tempi previsti e l’esecuzione delle operazioni in orario notturno testimoniano l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e garantire la continuità del servizio”, ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac.

Torrisi ha sottolineato come l’ammodernamento dell’aeroporto rappresenti “un passo decisivo per il rafforzamento delle infrastrutture del Sud, con l’obiettivo di rendere lo scalo più attrattivo per le compagnie aeree e migliorare i servizi ai passeggeri”.

Collaborazione tra enti e infrastrutture

Sac ha inoltre espresso ringraziamento alle strutture tecniche di Italferr e RFI per la disponibilità e la collaborazione garantite durante tutte le fasi progettuali e operative.

Il coordinamento tra i vari enti ha permesso di gestire con efficacia le estensioni degli orari operativi aeroportuali, evitando disagi ai passeggeri e consentendo il regolare proseguimento dei collegamenti.

Un progetto strategico per il territorio

Il progetto di nuova pista e potenziamento infrastrutturale dello scalo di Catania si inserisce in una più ampia visione di sviluppo del territorio, con l’obiettivo di aumentare la capacità del traffico aereo, migliorare la connettività internazionale e sostenere la competitività economica dell’intera area metropolitana.

Un esempio di sinergia tra enti pubblici e operatori del trasporto, che conferma il ruolo dell’aeroporto etneo come hub fondamentale per la Sicilia orientale e per il turismo nazionale..