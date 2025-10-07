A partire da questa sera e fino al 14 novembre 2025, la tangenziale di Catania subirà alcune limitazioni alla circolazione nella fascia oraria dalle 21 alle 6. Il provvedimento riguarda tratti saltuari tra lo svincolo di San Giorgio e lo svincolo di Passo Martino, sia in direzione Siracusa sia in direzione Messina. In questi tratti verrà chiusa esclusivamente la corsia di marcia, mentre resteranno sempre fruibili la corsia di sorpasso e quella di emergenza, così da ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.

Motivo delle restrizioni: riqualificazione delle barriere di sicurezza

Secondo quanto comunicato da Anas, le restrizioni si rendono necessarie per consentire lavori di riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza sulle corsie laterali della tangenziale. L’intervento rientra in un piano più ampio di manutenzione e miglioramento della sicurezza stradale, volto a garantire standard adeguati per tutti gli utenti della strada. La scelta di effettuare le lavorazioni nelle ore notturne è motivata dal desiderio di limitare i disagi durante le ore di punta della giornata.

Organizzazione dei lavori e sicurezza degli automobilisti

Per evitare interferenze con i flussi di traffico maggiori, i lavori non saranno effettuati nei giorni festivi e prefestivi. Le operazioni si concentreranno quindi solo nei giorni feriali e nella fascia notturna, dalle 21 alle 6. Gli automobilisti potranno comunque utilizzare la corsia di sorpasso per la normale circolazione e contare sulla corsia di emergenza in caso di necessità. Gli utenti della tangenziale sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a moderare la velocità nei tratti interessati dai cantieri, così da garantire la sicurezza propria e degli operatori presenti sul posto.