Lunedì 10 novembre, alle ore 10.30, in via Telegrafo Vecchio a San Giorgio, l’assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo, insieme all’esperto del sindaco Michele Cristaldi, consegnerà ai cittadini un’area a verde e uno spazio giochi realizzati dall’Amministrazione comunale grazie a un progetto finanziato con i fondi del PNRR su un terreno confiscato alle famiglie mafiose e finora utilizzato come discarica abusiva di rifiuti.

L’intervento, promosso dal Comune di Catania attraverso la Direzione Politiche per l’Ambiente ed Ecologia, rientra nel programma di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie e mira a restituire alla collettività un bene simbolo di riscatto e legalità. Il progetto, approvato e adottato dalla Giunta Trantino con delibera dell’ottobre 2024, ha comportato un investimento complessivo di 177 mila euro, interamente finanziato con risorse europee.

L’area, di 1.125 metri quadrati, si trova tra via degli Olmi e via del Faggio, nel cuore del quartiere San Giorgio, e fino a poco tempo fa versava in stato di abbandono. Grazie all’intervento è stata trasformata in un moderno spazio pubblico su due livelli: una zona a verde con essenze autoctone e un’area giochi inclusiva, accessibile e priva di barriere architettoniche.

L’area giochi, situata al livello inferiore, è dotata di altalene, scivoli e giochi a molla su pavimentazione antitrauma, mentre la parte superiore ospita panchine, zone d’ombra e spazi di sosta. L’intervento include anche un impianto di irrigazione automatizzato, l’illuminazione a LED a basso consumo con sei pali in acciaio zincato e la messa a dimora di alberi e arbusti di varie specie, tra cui oleandri, jacarande, ulivi e viburni.

Durante i lavori sono state introdotte migliorie tecniche e ambientali senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, tra cui l’installazione di una recinzione perimetrale di sicurezza, il trattamento protettivo delle superfici in calcestruzzo. La ditta esecutrice ha inoltre omaggiato la fornitura di griglie e chiusini in ghisa, interventi che hanno contribuito ad accrescere la qualità e la durabilità dell’opera restituendo ai cittadini di San Giorgio un luogo sicuro, ordinato e accogliente, pensato per la socialità e il gioco dei più piccoli.

“Restituire alla città spazi sottratti alla criminalità e trasformarli in luoghi di vita e legalità è una delle priorità di questa Amministrazione — hanno dichiarato in una nota congiunta il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Viviana Lombardo —. Questo intervento nel quartiere San Giorgio è un ulteriore segno tangibile di come i fondi del PNRR possano tradursi in opere utili e durature, capaci di migliorare la qualità della vita, promuovere la partecipazione dei cittadini e rafforzare il senso di comunità”.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano comunale di rigenerazione urbana e valorizzazione dei beni confiscati, che il Comune di Catania sta portando avanti per costruire un futuro fondato sulla legalità e il rispetto del bene comune.