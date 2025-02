Un 23enne catanese è stato arrestato dalla squadra mobile della questura etnea dopo essere stato sorpreso a bordo di un’auto carica di stupefacenti. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi nel quartiere San Giorgio, durante un servizio di controllo delle forze dell’ordine.

Gli agenti hanno notato un’auto parcheggiata in via della Salvia, con il giovane seduto sul sedile posteriore e la luce accesa. Alla vista dell’auto “civetta” della polizia, il 23enne ha spento rapidamente la lampadina nel tentativo di non farsi notare. Proprio questo gesto ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di intervenire per un controllo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno fatto una scoperta sorprendente: numerose buste di droga erano poggiate sul sedile posteriore, mentre altre erano occultate nel bagagliaio. Il bilancio del sequestro è stato significativo:

17,5 chili di hashish

8,5 chili di marijuana

Un quantitativo ingente, probabilmente destinato ad alimentare il mercato dello spaccio in città.

Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso il carcere di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con reti di traffico di droga nella zona.