In attesa del via libera finale dalla Corte dei Conti per la realizzazione del progetto, Webuild ha dato il via alle selezioni per la formazione e le assunzioni del personale che lavorerà alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina! Il Ponte sullo Stretto quindi genererà migliaia di posti di lavoro, sia diretti che indiretti, dando così un impulso significativo all’economia locale e nazionale.

I profili ricercati tra diplomati e laureati

Le opportunità principali riguardano il ruolo di Assistente di Cantiere, una figura fondamentale per il successo del progetto. Gli assistenti di cantiere saranno chiamati a collaborare alla realizzazione delle opere connesse alla costruzione del Ponte, seguendo il programma dei lavori e le specifiche tecniche previste. Le selezioni sono aperte sia a diplomati (Geometri o Periti Edili) che a laureati in Ingegneria Civile, offrendo quindi possibilità a una vasta gamma di profili professionali.

Inoltre, Webuild è alla ricerca di diverse figure per le sedi di Messina, in Sicilia, dove sono richieste competenze per ruoli come HR Generalist, Planner, Buyer, Ispettori Salute e Sicurezza (ASPP), e professionisti nel Controllo Qualità e Controllo Ambientale. Parallelamente, sono aperte anche posizioni negli uffici Webuild di Roma. In particolare, l’azienda sta cercando Responsabili in vari settori, tra cui Controllo Qualità, Finanza e Assicurazioni, Internal Audit Manager, Internal Audit Analyst, Compliance Analyst e Compliance Manager.

La formazione dei nuovi dipendenti

Webuild sta investendo con grande impegno nella formazione delle figure professionali destinate a lavorare nei cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Nel 2023, l’azienda ha lanciato il programma “Cantiere Lavoro Italia”, un’iniziativa che ha già formato oltre 1.700 operai e impiegati. Questo programma è pensato per coinvolgere principalmente giovani senza esperienza e lavoratori da riqualificare, offrendo loro percorsi formativi concreti e sbocchi occupazionali reali nei cantieri attivi. Inoltre, Webuild ha creato una rete di centri formativi nel Sud Italia, con sedi in Calabria, Campania e Puglia, insieme al Centro di Addestramento Avanzato di Belpasso (CT) in Sicilia, uno degli hub più importanti per la formazione tecnica.