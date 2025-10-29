Dalla Manovra emergono diverse novità per quanto concerne il tema delle pensioni. Il testo della Legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei ministri prevede modifiche su alcune questioni, come ad esempio l’età pensionabile . Di seguito tutte le novità

Aumenta l’età pensionabile

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti è stato confermato il prolungamento della sterilizzazione dell’età pensionabile. In particolare, la misura prevede un aumento di un mese a partire dal 2027 e di due mesi a partire dal 2028.

Questa modifica significa che, a partire dal 2027, l’età per andare in pensione di vecchiaia si alzerà a 67 anni e un mese, mentre per la pensione anticipata si dovranno aver accumulato 42 anni e 11 mesi di contributi, con l’aggiunta della finestra mobile. Nel 2028, invece, ci sarà un ulteriore incremento, con l’età per la pensione di vecchiaia fissata a 67 anni e tre mesi e la pensione anticipata che richiederà 43 anni e un mese di contributi.

I lavoratori esclusi

Tuttavia, ci sono delle eccezioni per alcune categorie di lavoratori che non subiranno l’incremento dei requisiti pensionistici. Nello specifico operai edili, i ferrovieri, gli insegnanti di scuola dell’infanzia e nidi, nonché gli infermieri impegnati con turni. A queste si aggiungono anche i lavoratori notturni, che non vedranno modificato l’accesso alla pensione. Altri gruppi di lavoratori protetti da queste modifiche sono i conduttori di mezzi pesanti, gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, i facchini, gli operatori ecologici, gli operai agricoli, i lavoratori della siderurgia e coloro che sono impiegati in mansioni particolarmente usuranti.