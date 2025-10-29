La tanto amata iniziativa DiscoverEU celebra quest’anno il quarantesimo anniversario dell’accordo di Schengen e offrirà a tutti i giovani una straordinaria opportunità per i giovani: 40.000 pass gratuiti per viaggiare in Europa. Il programma rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i giovani che desiderano da tempo esplorare L’Europa. D’altronde i pass erogati permetteranno di viaggiare gratuitamente in treno! Le richieste potranno essere inviate da giorno 30 ottobre al 13 novembre 2025, con una finestra di partecipazione che durerà fino alle 12:00 di quel giorno.

A chi è rivolta l’iniziativa

Potranno partecipare all’iniziativa DiscoverEU tutti i giovani che abbiano 18 anni e risiedano in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un paese terzo associato al programma Erasmus+, come Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia o Turchia. I partecipanti devono essere nati tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 (incluso). Per candidarsi, è necessario completare una domanda online, inserendo i dati richiesti come carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno. Inoltre, per partecipare, sarà obbligatorio completare un quiz conoscitivo (salvo chi sceglie di partecipare in gruppo) e accettare la dichiarazione sull’onore presente nel modulo di candidatura.

Cosa comprendere il pass di DiscoverEU

I selezionati riceveranno un pass che consentirà loro di viaggiare con mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, come i treni, e una “carta sconto DiscoverEU” che offrirà a tutti i futuri viaggatori vantaggi su trasporti locali, alloggi, attività culturali e sportive. Il periodo di viaggio potrà variare da un minimo di 1 giorno a un massimo di 30 giorni, con partenza a partire dal 1º marzo 2026. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di viaggiare sia da soli che in gruppo, con un massimo di 5 persone, a condizione che tutti soddisfino i requisiti e utilizzino il codice della stessa candidatura.