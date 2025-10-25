Lavoro Catania: l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. è alla ricerca di 22 nuove risorse per assunzioni a tempo indeterminato con il profilo di Operatore di Esercizio (posizione 1, parametro 140, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri). Le candidature possono essere inviate entro il 26 novembre 2025. Di seguito tutti i dettagli a riguardo e i requisiti specifici richiesti.

Lavoro Catania, i requisiti richiesti

Per poter inviare domanda per conducenti di autobus in azienda metropolitana trasporti e sosta di Catania saranno richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

possedere l’idoneità fisica e psico – attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea;

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;

non aver a proprio carico condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione;

non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

non essere stato dichiarato inidoneo a titolo definitivo alla medesima mansione in occasione di precedenti visite assuntive.

Tra i requisiti specifici saranno richiesti:

diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza scuola media inferiore);

possesso della patente di guida D con un residuo non inferiore a 10 punti ed il certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente), entrambi in corso di validità.

Lavoro Catania, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso di AMTS Catania deve pervenire esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio fissato alle ore 12.00 del 26 novembre 2025, attraverso il sito ufficiale dell’AMTS.

Anche in questo caso sarà richiesto il possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in quanto gli Enti possono comunicare con i candidati anche tramite la PEC. Inoltre dovrà essere effettuato il versamento della quota di partecipazione di € 12,00.

Lavoro Catania, come si svolgerà la selezione

La graduatoria per la selezione dei candidati sarà stilata in base ai titoli dichiarati nelle domande di partecipazione regolarmente presentate. Verranno valutati principalmente tre aspetti: il titolo di studio, le esperienze lavorative e professionali, e il punteggio residuo sulla patente. Ogni candidato sarà quindi valutato per la sua preparazione accademica, le competenze acquisite sul campo e l’idoneità in termini di capacità di guida. Questo approccio assicura che la selezione avvenga in modo completo e trasparente, considerando tutti gli elementi necessari per ricoprire con successo il ruolo di Operatore di Esercizio.