Durante la giornata di ieri, la polizia di Catania ha denunciato un 41enne originario del Senegal dopo che l’uomo ha danneggiato beni dello Stato e sette auto parcheggiate in via Archimede. L’uomo, senza fissa dimora, era già conosciuto dalle forze dell’ordine per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Infatti, gli agenti della squadra volanti, mentre si trovavano nei pressi della stazione centrale, hanno riconosciuto l’extracomunitario responsabile del danneggiamento delle auto in via Archimede.

Durante il primo controllo, l’uomo ha mostrato subito segni di agitazione, iniziando così prima a scalciare e poi a danneggiare le portiere delle volanti. Il suo comportamento è diventato sempre più aggressivo, tanto che, una volta arrivato negli uffici, ha iniziato a sferrate pugni e calci contro le pareti. Mentre i poliziotti stavano redigendo gli atti per il danneggiamento delle auto parcheggiate, l’uomo ha cominciato a urinare sui muri, visibilmente alterato. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del 118, che lo ha poi trasportato in ospedale in ambulanza per una visita medica specialistica.