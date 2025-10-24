Ora solare 2025: L’ora solare 2025. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 03:00 del mattino, in Italia tornerà ufficialmente l’ora solare 2025. Gli orologi dovranno essere spostati un’ora indietro, con le 03:00 che diventeranno 02:00. Per molti questo cambio significa un’ora di sonno extra, un piccolo regalo per affrontare le giornate autunnali, ma comporta anche un cambiamento nella distribuzione della luce naturale: mattine più luminose e pomeriggi che si accorciano rapidamente.

Il ritorno all’ora solare segue un ritmo consolidato da decenni e resterà in vigore fino al prossimo ripristino dell’ora legale, previsto a fine marzo 2026. Per chi studia, lavora o vive con ritmi intensi, è utile pianificare il sonno e le attività per adattarsi al nuovo orario senza stress.

Perché esiste ancora l’ora solare 2025 e il dibattito europeo

Il passaggio all’ora solare 2025 nasce da una logica di risparmio energetico: sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre il consumo elettrico. Negli anni Sessanta, questa misura aveva un impatto significativo; oggi, con l’illuminazione LED e dispositivi a basso consumo, il vantaggio economico è diminuito.

Nonostante ciò, il sistema resta attivo, mentre l’Europa dibatte sulla sua abolizione. Nel 2018, il Parlamento europeo aveva votato per lasciare ai singoli Stati la libertà di scegliere se mantenere solo l’ora legale o alternarla con l’ora solare. La decisione però non è stata uniforme e molti Paesi, inclusa l’Italia, hanno continuato la tradizione.

Di recente, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha rilanciato il tema, definendo il doppio cambio annuale “inutile e potenzialmente dannoso per la salute”. La questione apre scenari interessanti per studenti e professionisti che viaggiano o lavorano in contesti internazionali: un cambio d’ora uniforme potrebbe semplificare trasporti, scambi commerciali e gestione del tempo.

Dietro la domanda “Cosa faresti con un’ora in più al giorno?” si nasconde una verità profonda: gli italiani non vogliono solo tempo libero, vogliono tempo per sé, non da riempire di attività, ma da sentire e di cui godere all’interno della giornata.

Effetti dell’ora solare 2025 sulla salute e sul sonno

L’adozione dell’ora solare 2025 può avere effetti positivi sul ritmo sonno-veglia. Tornare a un ciclo di luce naturale più equilibrato favorisce un sonno più regolare e una maggiore concentrazione nelle ore diurne. Tuttavia, il cambiamento orario non è neutro: alcune persone sperimentano difficoltà ad addormentarsi, variazioni dell’umore, stanchezza e cali di performance, soprattutto nei primi giorni.

Gli studenti universitari e chi ha orari irregolari possono sentire più intensamente gli effetti: il corpo deve riadattarsi a un nuovo schema luce-buio, e le prime lezioni o attività pomeridiane potrebbero sembrare più faticose. La chiave è ritornare a una routine stabile il più rapidamente possibile, esponendosi alla luce naturale al mattino e mantenendo orari regolari di sonno e veglia.

«Dai dati emerge un bisogno diffuso: le persone oggi desiderano rallentare, recuperare tempo per sé, anche solo per non fare nulla. In questo senso, la tecnologia può essere un alleato prezioso: dai robot aspirapolvere che si occupano delle pulizie quotidiane, ai frigoriferi intelligenti che aiutano a gestire meglio la spesa, fino agli smartphone e wearable che monitorano il benessere e aiutano a organizzare la giornata in modo più fluido. L’innovazione, per noi, ha senso quando semplifica la vita reale e restituisce tempo di qualità», ha dichiarato Emanuele De Longhi di Samsung Italia.

Impatto economico, energetico e ambientale

Nonostante la riduzione dei benefici rispetto al passato, l’ora solare 2025 e l’ora legale hanno ancora un impatto positivo sul risparmio energetico. Dal 2004 al 2024, il passaggio stagionale ha generato un risparmio di 11,7 miliardi di kWh, pari a circa 2,2 miliardi di euro in bolletta. Solo nel 2025, nei sette mesi di ora legale, il risparmio è stato di 330 milioni di kWh, con un taglio di emissioni pari a 200.000 tonnellate di CO₂, equivalente a milioni di alberi piantati.

Inoltre, l’alternanza tra ora legale e ora solare ha effetti indiretti sul rendimento e la sicurezza: studi mostrano una diminuzione degli incidenti stradali durante le ore serali di ora legale, mentre il ritorno all’ora solare porta più buio, che può influire su sicurezza e percezione del rischio.

Con il passaggio dall’ora legale all’ora solare non mancano le conseguenze sottolineate anche da Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale. Secondo la Sima, infatti, il cambio d’ora influisce su diversi ambiti: dalla salute all’economia fino all’ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale, con la collaborazione di Consumerismo No Profit, ha raccolto più di 350 mila firme per chiedere al Governo di mantenere l’ora legale per tutto l’anno portando all’attenzione alcuni dati.