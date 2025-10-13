Tra pochi giorni tornerà l’ora solare, il consueto cambio dell’ora! Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora. Si passerà così dalle 03:00 di notte alle 02:00 di notte. Con il tanto atteso cambio dell’ora si dormirà un’ora in più, giornate sempre più corte e i con il buio che arriverà prima nel pomeriggio.

Necessario cambiare le lancette dell’orologio

Gli smartphone, i computer e la maggior parte dei dispositivi digitali si aggiornano in automatico, mentre per orologi analogici o elettrodomestici sarà necessario un aggiornamento manuale. Si consiglia quindi di allineare le lancette ancor prima di andare a dormire, così al risveglio tutto sarà già allineato.

Nessuna paura se durante i primi giorni si noterà un lieve disturbo del sonno o cali di energia. Affinché questa fase critica passi più velocemente potrebbe essere utile anticipare gradualmente i ritmi quotidiani.

Il ritorno alla normalità dopo l’ora legale

Quando si parla di ora solare e ora legale, è utile fare una distinzione chiara. L’ora solare, infatti, rappresenta l’orario naturale basato sul movimento della Terra attorno al Sole ed è quella che coincide con il fuso orario di riferimento del Paese. Viene adottata durante i mesi invernali ed è considerata, per così dire, l’orario “di base”.

Diversa è invece l’ora legale, una convenzione introdotta per sfruttare meglio la luce del giorno durante la primavera e l’estate. In pratica, si spostano le lancette avanti di un’ora, guadagnando così più luce nel tardo pomeriggio. Questo spostamento non è solo una questione di abitudine: tra i vantaggi principali dell’ora legale c’è infatti la possibilità di risparmiare energia, riducendo l’uso dell’illuminazione artificiale e, di conseguenza, anche le emissioni di CO₂. Tuttavia, a questi vantaggi è opportuno sommare i diversi svantaggi! Il passaggio da un orario all’altro può influenzare il benessere fisico, alterando il ritmo sonno-veglia.