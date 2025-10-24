Bonus in scadenza 2025: Il 2025 sarà un anno chiave per chi vuole usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi ancora attivi. La Legge di Bilancio 2025 ha infatti confermato molte misure a sostegno di famiglie, lavoratori e proprietari di immobili, ma diversi bonus in scadenza nel 2025 non saranno prorogati. Restano solo pochi mesi per effettuare i pagamenti e accedere alle detrazioni fiscali più alte, soprattutto per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e acquisti collegati alla casa.

Gli esperti consigliano di non attendere la fine dell’anno per effettuare i bonifici o completare i lavori, poiché dal 1° gennaio 2026 molte aliquote subiranno una riduzione significativa.

Bonus casa 2025: ristrutturazioni, ecobonus e mobili

Tra i principali bonus in scadenza 2025 spicca il bonus ristrutturazione, che fino al 31 dicembre consente di ottenere una detrazione fiscale del 50% per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 2026, salvo proroghe, la percentuale scenderà al 36% e la soglia di spesa verrà dimezzata.

Anche l’Ecobonus e il Superbonus sono destinati a riduzioni. L’agevolazione per l’efficienza energetica resta valida fino al 31 dicembre 2025 con una detrazione del 50-65%, ma dal prossimo anno si abbasserà ulteriormente.

In scadenza anche il bonus mobili, che permette di detrarre il 50% sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici collegati a lavori di ristrutturazione, fino a 5.000 euro di spesa. È improbabile che venga rinnovato nel 2026.

Incentivi per le famiglie: sport, psicologo e Carta dedicata a te

Oltre ai bonus edilizi, il 2025 segna la scadenza di molte agevolazioni sociali pensate per le famiglie. Il bonus sport 2025, del valore di 300 euro per figlio (fino a due figli), è destinato ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro per le iscrizioni ad attività sportive extrascolastiche. Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2025, salvo esaurimento fondi.

Già attivo anche il bonus psicologo 2025, che offre un contributo fino a 1.500 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, e fino a 500 euro per chi ha ISEE superiore a 30.000. Le domande restano aperte fino al 14 novembre 2025 sul portale INPS.

Tra i bonus in scadenza 2025 rientra anche la Carta dedicata a te, che fornisce 500 euro di credito per beni alimentari alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e almeno tre figli. I Comuni stanno completando la fase di verifica e distribuzione delle carte.

Bonus in scadenza 2025: Ultimi mesi per i bonus auto e genitorialità

Dal 15 ottobre è possibile richiedere il bonus auto elettriche 2025, con sconti fino a 11.000 euro per chi acquista una vettura a basse emissioni e possiede un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Restano confermati fino al 2025 anche il bonus nascita (1.000 euro una tantum) e il bonus asilo nido, fino a 3.600 euro in base all’ISEE familiare.

Il governo non ha ancora chiarito se queste misure saranno prorogate nella Manovra 2026, ma è probabile che molte di esse vengano sostituite da incentivi più mirati.