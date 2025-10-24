Regione Sicilia; Assunzioni Categorie Protette; nel quadro delle politiche di inclusione e dell’adempimento delle quote riservate, la Regione Siciliana ha indetto una nuova procedura di selezione rivolta esclusivamente alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999, per assumere personale con licenza media (o scuola dell’obbligo) da destinare a diversi enti del territorio etneo. È un’occasione concreta per soggetti con disabilità che cercano un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. Di seguito i dettagli fondamentali: requisiti, profili, iter, modalità di candidatura.

I profili e i posti disponibili

La procedura, attivata dal Centro per l’Impiego di Catania per conto della Regione, prevede complessivamente 10 posti così ripartiti:

2 posti per il profilo Addetto agli Affari Generali , presso la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia, sede di Catania .

, presso la Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia, sede di . 7 posti per profilo Coadiutore Amministrativo (area del personale di supporto – impiegato d’ordine in genere) , presso la Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Garibaldi‑Cannizzaro” di Catania .

, presso la Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Garibaldi‑Cannizzaro” di . 1 posto per profilo Portiere, presso l’Ente Lirico Regionale Teatro Vincenzo Bellini di Catania.

Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e riservate alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge 68/99, per visualizzare il bando ufficiale clicca qui.

Requisiti generali e specifici

Requisiti generali richiesti:

Aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente (licenza media o equivalente).

Appartenenza alla categoria dei disabili, ai sensi art. 1 della legge 68/99.

Iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (legge 68/99) presso l’Ufficio di Catania , con iscrizione antecedente al giorno della pubblicazione dell’avviso.

, con iscrizione antecedente al giorno della pubblicazione dell’avviso. Adesione al censimento delle banche dati lavoratori disabili, legge 68/99.

Non possono partecipare i disabili psichici. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso e restare validi fino all’atto di assunzione.

Requisiti specifici per profilo:

Per Addetto agli Affari Generali (Agenzia delle Entrate): conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti di navigazione in Internet.

(Agenzia delle Entrate): conoscenza del pacchetto Office e degli strumenti di navigazione in Internet. Per Coadiutore Amministrativo: possesso della patente ECDL (o certificazione di informatica equivalente).

possesso della patente ECDL (o certificazione di informatica equivalente). Per il profilo Portiere: non sono indicati requisiti informatici specifici nel bando sintetico riportato.

Come si forma la graduatoria e l’avviamento

La graduatoria sarà formata separatamente per ciascuna offerta e avrà come elementi di valutazione:

Carico familiare del candidato;

Situazione economica e patrimoniale del lavoratore;

Anzianità di iscrizione nell’elenco del collocamento mirato;

Grado di invalidità del candidato.

L’avviamento al lavoro avverrà in ordine di graduatoria, tenuto conto di una preventiva valutazione di compatibilità da parte del comitato tecnico, in relazione alla diagnosi funzionale del soggetto, alle sue capacità professionali e alla conoscenza del profilo richiesto.

Per l’Addetto agli Affari Generali, inoltre, l’ente di destinazione (Agenzia delle Entrate) potrà effettuare una prova d’esame per accertare la buona conoscenza del pacchetto Office e la navigazione in rete.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale dedicato, come indicato dal bando, dal 13 ottobre 2025 al 27 ottobre 2025.

È consigliato avere una Posta Elettronica Certificata (PEC), poiché gli Enti possono comunicare mediante questo canale.

Ciascun candidato può partecipare a una o più delle singole offerte, purché rientri nella propria categoria protetta e possieda i requisiti professional-specifici richiesti.

Documentazione da allegare:

Copia della Diagnosi Funzionale (in corso di validità) oppure copia della Diagnosi Funzionale scaduta + attestazione INPS ai sensi della legge 114/2014;

Copia del titolo di studio richiesto;

Eventuali titoli professionali richiesti (patente ECDL, certificazioni informatiche, ecc.,)

Perché cogliere questa opportunità

Si tratta di un’assunzione a tempo indeterminato, elemento particolarmente rilevante per chi appartiene alle categorie protette. È riservata a soggetti disabili con assolvimento della scuola dell’obbligo: un profilo spesso meno richiesto, che quindi può ridurre la concorrenza.

Procedura semplificata di “avviamento numerico a selezione” aperta tramite avviso pubblico: non un concorso con migliaia di candidati ma una misura mirata per categorie protette. Si inserisce in un contesto regionale che sta dando impulso alle assunzioni e all’inclusione dei disabili nel mondo del lavoro pubblico.