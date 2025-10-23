Concorso ASP Catania: L’ASP di Catania (Azienda Sanitaria Provinciale) ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 assistenti amministrativi. Si tratta di un’importante occasione per chi desidera lavorare nel settore sanitario con un ruolo amministrativo stabile e ben retribuito. Possono partecipare alla selezione tutti i diplomati, senza limiti di indirizzo di studio, purché in possesso dei requisiti generali richiesti per l’accesso ai concorsi pubblici. Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 20 novembre 2025.

Requisiti richiesti per partecipare

Il Concorso ASP Catania è aperto a cittadini italiani o dell’Unione Europea in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È inoltre necessario godere dei diritti civili e politici, essere fisicamente idonei all’impiego e non essere stati destituiti o dispensati da precedenti incarichi nella pubblica amministrazione. Il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità, valido se conseguito presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti.

Concorso ASP Catania: Le prove d’esame e la preselezione

Nel caso in cui le domande superino le 800 unità, l’ASP potrà disporre una preselezione con quiz a risposta multipla su diritto amministrativo, organizzazione sanitaria e problem solving.

Il concorso vero e proprio prevede tre prove:

una prova scritta su diritto costituzionale, legislazione sanitaria, contabilità pubblica e normativa anticorruzione;

su diritto costituzionale, legislazione sanitaria, contabilità pubblica e normativa anticorruzione; una prova pratica, che consisterà nella redazione di un atto amministrativo o nella risoluzione di un caso concreto;

che consisterà nella redazione di un atto amministrativo o nella risoluzione di un caso concreto; una prova orale, incentrata sugli stessi argomenti e finalizzata a verificare anche la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.

Concorso ASP Catania: Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale dell’ASP di Catania, accessibile dal sito ufficiale dell’Ente, entro il 20 novembre 2025.

Per completare la candidatura è richiesto il pagamento di un contributo di 15 euro e il possesso di una PEC personale. Il bando completo è consultabile e scaricabile dal portale istituzionale dell’ASP Catania e sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 21 ottobre 2025.

Comunicazioni e aggiornamenti

Le date delle prove e le modalità di svolgimento saranno comunicate tramite avviso sul sito dell’Azienda Sanitaria Provinciale. I candidati sono invitati a controllare regolarmente la sezione “Concorsi e Selezioni”.