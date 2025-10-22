Ultimi giorni per presentare domanda al Concorso Docenti PNRR3 2025, una delle più grandi occasioni di reclutamento nella scuola italiana. Le candidature resteranno aperte fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025: chi sogna una cattedra a tempo indeterminato deve affrettarsi. Il bando, pubblicato il 10 ottobre, mette a disposizione 58.135 postitra infanzia, primaria e secondaria, suddivisi su tutto il territorio nazionale
Concorso Docenti PNRR3, posti disponibili
Il Concorso Scuola PNRR3 prevede un totale di 58.135 assunzioni, di cui:
- 27.376 posti per la scuola dell’infanzia e primaria
- 30.759 posti per la scuola secondaria di I e II grado
Nel complesso, 50.866 posti sono destinati ai posti comuni, mentre 7.269 riguardano il sostegno.
L’autorizzazione è stata concessa con il DPCM del 7 ottobre 2025, che ha dato il via libera al Ministero dell’Istruzione e del Merito
La Lombardia è la regione con più opportunità (4.654 posti), seguita da Campania (3.340), Veneto (2.805) e Sicilia (2.584). Le regioni più piccole, come Molise (118) e Basilicata (218), offrono numeri ridotti ma comunque significativi.
Le domande vanno inviate esclusivamente online sul portale www.inpa.gov.it entro il 29 ottobre 2025.
Concorso Docenti PNRR3, chi può partecipare
I requisiti variano in base al tipo di posto:
Posti comuni (secondaria I e II grado)
- Laurea magistrale o titolo AFAM di II livello coerente con la classe di concorso
- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
Posti ITP (Insegnanti tecnico-pratici)
-
Abilitazione per la classe di concorso, oppure requisiti previsti dalla normativa
Posti di sostegno
-
Specializzazione sul sostegno didattico o titolo equivalente riconosciuto in Italia
Sono ammessi anche i candidati non abilitati, se hanno maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui 1 nella classe di concorso richiesta.
È inoltre possibile partecipare con riserva se si sta conseguendo l’abilitazione o la specializzazione entro il 31 gennaio 2026
Per partecipare al Concorso Docenti PNRR3, è necessario:
- Accedere al portale InPA con SPID o CIE
- Essere abilitati al servizio “Istanze Online”
- Compilare la domanda scegliendo una sola regione e una sola classe di concorso
- Allegare la ricevuta di pagamento PagoPA (pena esclusione)
- Inviare tutto entro la scadenza del 29 ottobre 2025
Concorso Docenti PNRR3, lo svolgimento
Il Concorso Docenti PNRR3 prevede tre fasi:
Prova scritta
- 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti
- Argomenti su pedagogia, psicologia, didattica, inglese (livello B2) e competenze digitali
- Punteggio minimo: 70/100
Prova orale
- Durata: fino a 45 minuti
- Include una lezione simulata estratta 24 ore prima
- Valuta conoscenze disciplinari, competenze didattiche e uso delle tecnologie
Valutazione dei titoli
-
Fino a 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali
Il punteggio complessivo massimo è di 250 punti, e si accede alla graduatoria finale solo superando entrambe le prove con almeno 70/100. Le graduatorie di merito saranno pubblicate su base regionale, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.
Resteranno valide per 3 anni, con possibilità di scorrimento entro i limiti delle assunzioni autorizzate
Date da ricordare
- Pubblicazione bandi: 10 ottobre 2025
- Apertura candidature: 10 ottobre ore 14:00
- Chiusura candidature: 29 ottobre 2025 ore 23:59
- Scadenza per titoli con riserva: 31 gennaio 2026
- Comunicazione prove scritte: almeno 15 giorni prima della data ufficiale