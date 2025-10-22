Ultimi giorni per presentare domanda al Concorso Docenti PNRR3 2025, una delle più grandi occasioni di reclutamento nella scuola italiana. Le candidature resteranno aperte fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025: chi sogna una cattedra a tempo indeterminato deve affrettarsi. Il bando, pubblicato il 10 ottobre, mette a disposizione 58.135 postitra infanzia, primaria e secondaria, suddivisi su tutto il territorio nazionale

Concorso Docenti PNRR3, posti disponibili

Il Concorso Scuola PNRR3 prevede un totale di 58.135 assunzioni, di cui:

27.376 posti per la scuola dell’infanzia e primaria

30.759 posti per la scuola secondaria di I e II grado

Nel complesso, 50.866 posti sono destinati ai posti comuni, mentre 7.269 riguardano il sostegno.

L’autorizzazione è stata concessa con il DPCM del 7 ottobre 2025, che ha dato il via libera al Ministero dell’Istruzione e del Merito

La Lombardia è la regione con più opportunità (4.654 posti), seguita da Campania (3.340), Veneto (2.805) e Sicilia (2.584). Le regioni più piccole, come Molise (118) e Basilicata (218), offrono numeri ridotti ma comunque significativi.

Le domande vanno inviate esclusivamente online sul portale www.inpa.gov.it entro il 29 ottobre 2025.

Concorso Docenti PNRR3, chi può partecipare

I requisiti variano in base al tipo di posto:

Posti comuni (secondaria I e II grado)

Laurea magistrale o titolo AFAM di II livello coerente con la classe di concorso

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso

Posti ITP (Insegnanti tecnico-pratici)

Abilitazione per la classe di concorso, oppure requisiti previsti dalla normativa

Posti di sostegno

Specializzazione sul sostegno didattico o titolo equivalente riconosciuto in Italia

Sono ammessi anche i candidati non abilitati, se hanno maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui 1 nella classe di concorso richiesta.

È inoltre possibile partecipare con riserva se si sta conseguendo l’abilitazione o la specializzazione entro il 31 gennaio 2026

Per partecipare al Concorso Docenti PNRR3, è necessario:

Accedere al portale InPA con SPID o CIE

Essere abilitati al servizio "Istanze Online"

Compilare la domanda scegliendo una sola regione e una sola classe di concorso

Allegare la ricevuta di pagamento PagoPA (pena esclusione)

(pena esclusione) Inviare tutto entro la scadenza del 29 ottobre 2025

Concorso Docenti PNRR3, lo svolgimento

Il Concorso Docenti PNRR3 prevede tre fasi:

Prova scritta

50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti

Argomenti su pedagogia, psicologia, didattica, inglese (livello B2) e competenze digitali

Punteggio minimo: 70/100

Prova orale

Durata: fino a 45 minuti

Include una lezione simulata estratta 24 ore prima

Valuta conoscenze disciplinari, competenze didattiche e uso delle tecnologie

Valutazione dei titoli

Fino a 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali

Il punteggio complessivo massimo è di 250 punti, e si accede alla graduatoria finale solo superando entrambe le prove con almeno 70/100. Le graduatorie di merito saranno pubblicate su base regionale, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

Resteranno valide per 3 anni, con possibilità di scorrimento entro i limiti delle assunzioni autorizzate

Date da ricordare