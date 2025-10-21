Concorso MAECI: è stato recentemente riaperto il concorso del Ministero degli Esteri (MAECI), finalizzato alla copertura di 200 posti di lavoro per Assistenti diplomati.
Infatti al seguito della sentenza del Tribunale di Milano se stabilito che la partecipazione al concorso limitata ai soli cittadini italiani si configurava come discriminatoria, a tal proposito sono state quindi modificate alcune direttive del bando. Si proroga quindi la scadenza per giorno 22 ottobre 2025.
Concorso MAECI, i requisiti richiesti
L’invio di domanda di partecipazione al concorso è stata riaperta per tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza di altro stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di altro stato extraeuropeo se in possesso dei titoli di soggiorno indicati dall’ articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (requisito modificato a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione);
- maggiore età;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica allo specifico impiego;
- possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità);
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- condotta incensurabile;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
Concorso MAECI, la prova scritta
Il bando di concorso prevede diverse fasi: una prova scritta, una prova orale, una prova facoltativa in lingua straniera e una valutazione dei titoli.
La prova scritta consisterà in un test composto da 40 quesiti a risposta multipla, suddivisi in diverse aree tematiche.
In particolare, si partirà con ben 25 quesiti volti a verificare le conoscenze in materie specifiche, tra cui:
- elementi di diritto consolare (9 quesiti);
- elementi di diritto pubblico, con particolare attenzione al rapporto di pubblico impiego (5 quesiti);
- elementi di contabilità di Stato (5 quesiti);
- lingua inglese (6 quesiti);
Successivamente:
- 7 quesiti dedicati a testare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale del candidato;
- 8 quesiti situazionali riguardanti problematiche organizzative e gestionali, con l’obiettivo di valutare come i candidati affrontano situazioni lavorative concrete.
Concorso MAECI, la prova orale
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle seguenti materie:
- elementi di diritto consolare;
- elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
- elementi di contabilità di Stato;
- ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- elementi di geografia;
- lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- altra lingua veicolare a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali.