Concorso Avvocatura di Stato: indetto un nuovo concorso per l’Avvocatura di Stato, il Consiglio di Stato e i TAR per l’anno 2025, con l’obiettivo di coprire 133 posti di lavoro, suddivisi in 32 per l’Area dei Funzionari e 101 per l’Area degli Assistenti.

Si procederà quindi con l’assunzione di nuovo personale non dirigenziale a tempo indeterminato, che saranno inquadrati nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (TAR). Il concorso è aperto a chi possiede un diploma di maturità per il profilo di Assistente e a chi ha una laurea, anche triennale, per il profilo di Funzionario. Le domande dovranno essere inviate entro il 14 novembre 2025! Di seguito tutte le novità a riguardo.

Concorso Avvocatura di Stato, i posti a disposizione

Nel complesso il reclutamento del nuovo personale sarà così distribuiti: 101 Assistenti e 32 Funzionari. A loro volta si seguirà questa distribuzione:

n. 55 assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili, presso le avvocature distrettuali dello stato;

appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili, presso le avvocature distrettuali dello stato; n. 46 assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativo, giuridico, economici da inquadrare nei ruoli del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (tar), con competenze nei servizi economico-finanziari e contabili;

appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativo, giuridico, economici da inquadrare nei ruoli del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (tar), con competenze nei servizi economico-finanziari e contabili; n. 19 funzionari appartenenti alla famiglia professionale di ambito amministrativo, giuridico, economico, da inquadrare nei ruoli del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (tar), con competenze amministrative, giuridiche ed economiche;

appartenenti alla famiglia professionale di ambito amministrativo, giuridico, economico, da inquadrare nei ruoli del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (tar), con competenze amministrative, giuridiche ed economiche; n. 10 funzionari appartenenti alla famiglia professionale dei funzionari amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili presso le avvocature distrettuali dello stato;

appartenenti alla famiglia professionale dei funzionari amministrativi, giuridici e contabili da inquadrare nei ruoli dell’avvocatura dello stato, con competenze amministrative, giuridiche e contabili presso le avvocature distrettuali dello stato; n. 3 funzionari appartenenti alla famiglia professionale di ambito informatico/statistico da inquadrare nei ruoli del consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (tar), con competenze informatiche e statistiche.

Concorso Avvocatura di Stato, i requisiti richiesti

Oltre ai requisiti base per poter partecipare ai concorsi pubblici, sarà richiesto, per la figura di Assistenti, il Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Mentre per la figura di funzionari amministrativi, i candidati dovranno possedere una delle seguenti lauree:

laurea triennali in: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);

laurea magistrale in: Giurisprudenza (LMG/01), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell’economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico-aziendali (LM-77).

Per funzionari informatico/statici:

laurea triennali in: Ingegneria dell’informazione (L-8), Ingegneria industriale (L-9), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze matematiche (L-35), Statistica (L-41);

laurea magistrale in: Fisica (LM-17), Informatica (LM-18), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria gestionale (LM-31),Ingegneria informatica (LM-32), Matematica (LM-40), Metodologie informatiche per discipline umanistiche (LM-43), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Sicurezza informatica (LM-66), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), Tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91), Data science (LM-data).

Concorso Avvocatura di Stato, come presentare domanda

la domanda di partecipazione potrà essere inviata online tramite il portale InPa. I candidati per poter accedere dovranno possedere SPID e CIE. Inoltre, per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si ricorda che si avrà tempo fino al 14 novembre 2025!