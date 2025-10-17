Bonus affitto fuori sede 2025: Con l’inizio dell’anno accademico 2025-2026, torna uno degli aiuti economici più attesi dagli studenti universitari italiani: il Bonus affitto fuori sede. La misura, pensata per sostenere chi studia lontano da casa, punta ad alleggerire le spese di locazione per migliaia di famiglie, soprattutto in un periodo segnato dall’aumento del costo della vita e degli affitti nelle principali città universitarie.
Il fondo e le risorse stanziate per il 2025
Per l’anno 2025, il Bonus affitto fuori sede è stato finanziato con 16,2 milioni di euro, a cui si aggiunge un extra di 9,5 milioni di euro per far fronte al numero crescente di richieste. Il contributo può raggiungere un massimo di 279,21 euro a studente, ed è cumulabile con la detrazione Irpef sul canone di locazione prevista dalla normativa fiscale.
Requisiti per ottenere il Bonus affitto fuori sede 2025
Il primo requisito fondamentale riguarda l’ISEE, che non deve superare i 20.000 euro. Inoltre, gli studenti non devono beneficiare di altri contributi pubblici per l’alloggio e non devono disporre di un posto in una residenza universitaria.
Altro punto chiave è la regolarità negli studi: al secondo anno, bisogna aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; negli anni successivi, almeno 25 CFU entro la stessa data.
Sono esclusi dal beneficio gli studenti fuori corso o iscritti nuovamente al primo anno.
Bonus affitto fuori sede 2025: La detrazione Irpef come alternativa
Per chi non riesce a rientrare nei parametri del Bonus, resta disponibile la detrazione Irpef del 19% sul canone di affitto. Questa misura può garantire un rimborso fino a 500 euro all’anno, su una spesa massima di 2.633 euro, e si richiede tramite la dichiarazione dei redditi. Per accedere alla detrazione, l’università deve trovarsi almeno a 100 km di distanza dal comune di residenza, e il contratto di locazione deve essere intestato regolarmente (niente subaffitti).
Il Bonus affitto fuori sede 2025 rappresenta quindi un aiuto concreto per chi affronta il costo della vita universitaria lontano da casa.