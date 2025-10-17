Assunzioni INGV Sicilia: L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha pubblicato un nuovo bando di concorso per operatori tecnici da impiegare presso la Sezione di Catania – Osservatorio Etneo, una delle sedi più importanti dell’ente di ricerca in Sicilia. Si tratta di una nuova opportunità di lavoro stabile per chi è in possesso della licenza media, con contratto a tempo indeterminato e attività di supporto tecnico-logistico. Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 10 novembre 2025.

Assunzioni INGV Sicilia: Requisiti per partecipare al concorso

Le Assunzioni INGV Sicilia sono rivolte a candidati in possesso della licenza media e dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui cittadinanza italiana o europea, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica all’impiego.

Inoltre, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e delle basi di informatica. Non sono ammessi coloro che siano stati destituiti da impieghi pubblici o che abbiano condanne che impediscono l’accesso alla Pubblica Amministrazione.

Assunzioni INGV Sicilia: Selezione e prove d’esame

La selezione prevede la valutazione dei titoli e due prove d’esame, una scritta e una orale.

La prova scritta riguarderà argomenti di logistica, gestione di beni immobili e magazzini, nonché tecniche di assistenza e rapporti con il pubblico. La prova orale verterà sulle stesse materie e comprenderà la verifica della conoscenza dell’inglese tramite la traduzione di un testo, oltre all’accertamento delle competenze informatiche di base.

I candidati stranieri dovranno anche dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Assunzioni INGV Sicilia: Come inviare la domanda

Per partecipare al concorso è necessario inviare la domanda esclusivamente in modalità telematica entro il 10 novembre 2025, attraverso il Portale inPA. L’accesso avviene tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Si consiglia di disporre di una casella PEC attiva, poiché le comunicazioni ufficiali possono essere inviate anche via posta certificata. Tutti i dettagli, inclusi i moduli di candidatura e il bando completo (PDF), sono disponibili sul sito ufficiale dell’INGV e sulla pagina dedicata del portale inPA.

L’Osservatorio Etneo e le attività dell’INGV in Sicilia

Le Assunzioni INGV Sicilia si inseriscono nel contesto di potenziamento delle strutture operative dell’ente. L’Osservatorio Etneo di Catania è responsabile del monitoraggio continuo dell’Etna e dei vulcani siciliani, oltre alla raccolta e all’analisi dei dati sismici e geochimici in tempo reale. L’INGV, con le sue sezioni di Catania e Palermo, svolge un ruolo chiave nella ricerca scientifica e nella sicurezza del territorio, collaborando con università e istituzioni internazionali.