Assunzioni Rai 2025: La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha avviato una selezione per nuove assunzioni finalizzate a potenziare la Direzione Safety & Security della sede di Roma. L’azienda pubblica è alla ricerca di due Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) da inserire a tempo pieno nell’Unità Organizzativa “Safety e Ambiente”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del servizio pubblico radiotelevisivo a mantenere standard di sicurezza elevati e a garantire la piena conformità al Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Assunzioni Rai 2025: Le mansioni previste

Gli ASPP Rai selezionati saranno chiamati a svolgere compiti centrali per la gestione della sicurezza aziendale, tra cui:

la redazione di procedure e linee guida in materia di salute e sicurezza;

il supporto ai servizi di prevenzione locali dislocati nelle diverse sedi Rai;

nelle diverse sedi Rai; la gestione dei rapporti con gli organi ispettivi e il monitoraggio delle azioni di adeguamento normativo;

di adeguamento normativo; l’elaborazione di report e analisi per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.

Si cercano professionisti capaci di coniugare competenza normativa e esperienza pratica nel settore.

Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione è necessario possedere:

diploma di scuola media superiore;

superiore; moduli A e B (o titoli equivalenti) previsti dal D.Lgs. 81/08;

(o titoli equivalenti) previsti dal D.Lgs. 81/08; esperienza documentata in ruoli legati alla sicurezza sul lavoro;

patente di guida B;

disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Costituiranno titolo preferenziale le lauree in ingegneria, architettura o tecniche della prevenzione, nonché master di settore e certificazioni come lead auditor ISO 45001 e 14001. Sono valutate positivamente anche qualifiche aggiuntive per la sicurezza nei cantieri o la prevenzione incendi.

Assunzioni Rai 2025: Contratto e candidatura

La Rai offre un contratto a tempo indeterminato, con retribuzione commisurata all’esperienza e un pacchetto benefit che include assicurazione sanitaria, previdenza complementare e possibilità di smart working.

Gli interessati possono consultare tutti i dettagli e inviare la propria candidatura attraverso il portale dedicato Rai entro i termini stabiliti