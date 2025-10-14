Ormai da qualche giorno sono stati indetti i bandi del concorso per docenti PNRR3, volti al reclutamento di inseganti per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria. Tali concorsi sono finalizzati alla copertura di circa 58.000 posti di lavoro, riuscendo così a coprire il fabbisogno di insegnanti per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 29 ottobre 2025.

In alcuni casi sarà possibile partecipare al tanto atteso concorso avendo in possesso solo il diploma. Ecco per quali figure.

Partecipare al concorso solo con il diploma

Potranno partecipare al concorso PNRR3, possedendo solo il diploma, tutti coloro che hanno studiato presso un istituito tecnico! Secondo quanto espresso dal bando, tutti gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al suddetto concorso possedendo esclusivamente il diploma di scuola secondaria.

Secondo le previsioni normative, questo potrà essere l’ultimo bando di concorso al quale gli ITP potranno accedere solo con il diploma tecnico- professionale di scuola secondaria di II grado. D’altronde, il Ministero ha stabilito da un lato proroga dell’utilizzo del diploma come requisito di accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2025, quindi l’eventuale pubblicazione del bando a ottobre non rappresenta un problema. Dall’altro lato, ha già reso noto l’elenco dei diplomi ITS che saranno considerati validi per l’accesso ai concorsi a partire dal 1° gennaio 2026 (inizialmente previsto per il 2025, ma successivamente posticipato).

I posti disponibili e le riserve

I posti di lavoro, indetti dal nuovo concorso, saranno così distribuiti:

concorso per 27.376 docenti scuola secondaria;

concorso per 30.759 docenti scuola infanzia e primaria.

Anche per quest’anno sarà prevista l’ammissione con riserva per: