Recentemente indetto il nuovo concorso PNRR3 volto al reclutamento di docenti per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Si tratta di ben due bandi, finalizzati alla copertura di 58 mila posti di lavoro, che prevedono il reclutamento di insegnanti da impiegare in tutta Italia, su posto comune e di sostegno.

I diversi bandi di concorso serviranno per coprire il fabbisogno di insegnanti per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28. A tal propositi si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 29 ottobre 2025.

Le tempistiche per le prove da superare

Secondo quanto emerso durante l’informativa del 7 ottobre 2025 tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e i sindacati, le prime prove scritte, relative alla terza procedura di reclutamento del personale docente prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ossia il c.d. concorso PNRR 3, si terranno entro il Natale 2025. Di conseguenza le prime prove orali dovrebbero svolgersi nei primi mesi del 2026, probabilmente già a partire da gennaio 2026. Si ricorda che la tabella di marcia prevede la pubblicazione delle graduatorie definitive di merito entro giugno 2026.

A tal proposito, in base al nuovo provvedimento, saranno ammessi alla prova orale tutti i candidati che all’esito della prova scritta conseguiranno il punteggio minimo di 70 su su 100, oppure il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ossia di coloro che rientrano nei posti messi a bando.