I bandi per l’accesso ai percorsi abilitanti per i docenti relativi all’anno accademico 2025/2026 saranno pubblicati a partire da gennaio 2026!

La tanto attesa notizia è emersa durante l’informativa congiunta del 7 ottobre scorso, tenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nel corso della quale sono stati forniti ai sindacati del settore chiarimenti sulle modalità di attivazione dei corsi e sulle tempistiche per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

A diffondere l’informazione è stato il sindacato Anief. Di seguito tutte le novità.

I percorsi abilitanti per docenti

Secondo quanto comunicato nell’informativa ministeriale, i bandi per i nuovi percorsi abilitanti destinati ai docenti, che comprendono i corsi da 60, 30 e 36 CFU/CFA previsti dal DPCM del 4 agosto 2023, saranno pubblicati a partire da gennaio 2026. Inoltre, il Ministero ha precisato che tutti i percorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026. Questo per consentire agli aspiranti docenti di ottenere l’abilitazione in tempo utile per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Nel frattempo, il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha già inviato alle Università e alle istituzioni AFAM le linee guida operative per l’organizzazione dell’offerta formativa e per l’accreditamento, necessari all’avvio dei percorsi abilitanti per l’anno accademico 2025/2026.

Alcune novità a riguardo

Il Ministero ha inoltre comunicato ai sindacati che i cosiddetti corsi INDIRE di specializzazione sul sostegno, introdotti quest’anno come percorso alternativo al TFA Sostegno, si concluderanno entro il 31 dicembre 2025. Questi corsi sono rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio (i cosiddetti triennalisti) e a coloro che sono in possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero. Si ricorda che i partecipanti a tali percorsi potranno iscriversi con riserva al concorso PNRR 3 per docenti, la cui pubblicazione è prevista entro la metà di ottobre 2025.

Inoltre, durante l’incontro è stata inoltre affrontata la possibilità di prorogare la norma che regola questi percorsi, aprendo così alla possibilità di avviare un secondo ciclo dei corsi INDIRE per i triennalisti nei primi mesi del 2026.