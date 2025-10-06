Concorso docenti PNRR3: non dovrebbe mancare molto all’uscita del nuovo bando che dovrebbe coprire circa 58mila posti, i quali saranno distribuiti tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Tra queste, sono inclusi anche posti per il sostegno. L’obiettivo del ministero è quello di avere per graduatorie per giugno 2026, al fine di raggiungere le 70mila assunzioni, come previsto dal piano del PNRR.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie, in attesa dell’uscita ufficiale del bando, prevista entro la fine di questo mese di ottobre.

Concorso docenti PNRR3: i posti disponibili

Il numero esatto di posti disponibili dovrebbe essere di 58.135, da distribuire nell’arco di 3 anni scolastici (2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028). Di questi, 27.376 sono quelli destinati a infanzia e primaria e 30.759 riservati alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Dopo l’uscita del bando, i candidati avranno 20 giorni per presentare le domande, solo ed esclusivamente online tramite il canale dedicato.

Concorso docenti PNRR3: i requisiti

Per i posti comuni per le scuole secondarie bisogna rispettare i seguenti requisiti:

abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta oppure

titolo di studio idoneo alla classe di concorso richiesta + tre anni di servizio anche non continuativi svolti nella scuola statale negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa

Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) devono invece avere:

abilitazione per la classe di concorso oppure

diploma di accesso alle classi di concorso ai sensi della tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017

Per quanto riguarda, invece, i posti comuni di infanzia e primaria, questi sono i requisiti da rispettare:

Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure

conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure Diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: Per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; Per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, e, in particolare:

Per accedere ai posti di sostengo sarà necessario essere in possesso di:

titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente; oppure

un titolo di specializzazione conseguito all’estero riconosciuto in Italia secondo le disposizioni vigenti.

Concorso docenti PNRR3: le prove previste

Non sono previste alcune prove preselettive. Il concorso dovrebbe svolgersi con una prova scritta e una orale, più una pratica solo classi di concorso specifiche:

Prova scritta : 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Supera la prova il candidato che consegue almeno 70/100 e rientra nel numero massimo pari al triplo dei posti banditi per la specifica classe di concorso.

: 50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Supera la prova il candidato che consegue almeno e rientra nel numero massimo pari al dei posti banditi per la specifica classe di concorso. Prova orale: della durata di max 45 minuti scuola secondaria/max 30 minuti infanzia e primaria, con soglia di superamento fissata a 70/100.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma di: