Bonus dipendenti: introdotto un nuovo bonus annuale destinato ai dipendenti non dirigenti della Regione Siciliana. Il provvedimento interessa più di 10.000 lavoratori sul territorio regionale e prevede un riconoscimento economico che può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro. Il nuovo incentivo rappresenta un importante sostegno economico per migliaia di famiglie siciliane impiegate nel settore pubblico.

Bonus dipendenti, di cosa si tratta

La Regione Siciliana ha deciso di destinare più di 10 milioni di euro a un incentivo annuale destinato a tutti i dipendenti regine, nello specifico si parla di più di 10.032 lavoratori siciliani! Questa misura rappresenta l’applicazione a livello locale dell’articolo 14 del Decreto legge n. 25 del 2025, già attivo su scala nazionale. Mentre il governo centrale ha previsto 190 milioni di euro per i dipendenti statali e comunali, la Sicilia ha scelto di utilizzare fondi propri per riconoscere un incentivo economico al proprio personale amministrativo.

Il Bonus sarà erogato entro la fine del 2025, dopo l’approvazione dell’emendamento da parte del presidente Renato Schifani.

Bonus dipendenti, come funziona

Il bonus previsto dalla Regione Siciliana sarà erogato direttamente nella busta paga dei dipendenti, in un’unica soluzione annuale, e sarà accorpato alle somme del salario accessorio. Il beneficio è rivolto esclusivamente ai lavoratori non dirigenti aventi diritto, con importi che andranno da un minimo di 400 euro a un massimo di 1.500 euro lordi. L’ammontare effettivo del bonus dipenderà dall’inquadramento contrattuale di ciascun dipendente: chi ha una posizione retributiva più elevata potrà ricevere l’importo massimo. In poche parole, chi appartiene alle fasce retributive più alte riceverà l’importo massimo. I dirigenti, invece, sono esclusi dal beneficio, una decisione che ha suscitato malumori tra i sindacati.

L’iniziativa rappresenta un investimento significativo per la Regione Siciliana: il costo previsto per il 2025 è di circa 10 milioni di euro, ma la spesa complessiva salirà a 40 milioni per le annualità successive.

Bonus dipendenti, quando arriveranno gli incentivi

L’erogazione del bonus è prevista entro la fine di dicembre 2025, insieme alle somme relative al trattamento del salario accessorio spettanti a ciascun dipendente della Regione Siciliana.

Tuttavia, la conferma definitiva di questa scadenza sarà contenuta nel testo dell’emendamento che verrà discusso nei prossimi giorni in commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). Si ricorda che tale incentivo farà parte della Manovra finanziaria regionale, la cui approvazione è attesa entro la metà di ottobre 2025. Se il calendario verrà rispettato, i primi pagamenti potranno partire già a dicembre.