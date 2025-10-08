Ottobre è il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, un’iniziativa globale che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della ricerca.

Ogni anno, infatti, migliaia di donne ricevono una diagnosi di carcinoma mammario, ma individuare la malattia in tempo può fare la differenza.

Nonostante ciò, molte donne non partecipano regolarmente agli screening. Le motivazioni sono diverse: mancanza di tempo, disinformazione o impegni familiari che portano a trascurare la salute personale. Tra queste, una categoria particolarmente fragile è quella delle donne caregiver, che spesso antepongono la cura per i propri cari al proprio benessere.

Andos Catania e UICI insieme per la prevenzione

Proprio per rispondere a questa esigenza, l’Andos Catania (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) ha avviato una partnership con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania (UICI).

L’obiettivo è offrire un supporto concreto e un’occasione di prevenzione gratuita alle donne caregiver e alle socie delle due associazioni.

Durante due giornate dedicate, verranno effettuate visite senologiche gratuite e mammografie di prevenzione per le donne di età compresa tra i 40 e i 49 anni.

Gli appuntamenti si terranno sabato 11 ottobre alle ore 9:30 e mercoledì 29 ottobre dalle ore 15:00.

Le voci dell’iniziativa

All’iniziativa parteciperanno la presidente dell’UICI Catania, Rita Puglisi, e la presidente di Andos Catania, nonché direttrice dell’U.O.C. Multidisciplinare di Senologia dell’Ospedale Cannizzaro, Francesca Catalano.

L’obiettivo condiviso è quello di diffondere la cultura della prevenzione, abbattere le barriere sociali e garantire a tutte le donne, anche a quelle con difficoltà familiari o disabilità, la possibilità di prendersi cura della propria salute.