Concorso docenti PNRR 3: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha annunciato che entro venerdì 10 ottobre 2025 sarà pubblicato il bando del concorso PNRR 3 per docenti. Si tratta della terza procedura di reclutamento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che servirà alla copertura di circa 60.000 cattedre nelle scuole italiane nel triennio 2025/26 – 2027/28.

Contestualmente all’uscita del bando si apriranno anche le domande di partecipazione online, da presentare entro 20 giorni dalla pubblicazione.

Due bandi distinti e oltre 58 mila posti a disposizione

Durante l’informativa del 7 ottobre 2025 ai sindacati di settore, il MIM ha confermato che saranno pubblicati due bandi distinti: uno per infanzia e primaria, e uno per la scuola secondaria di I e II grado.

I posti complessivi saranno 58.135, così suddivisi:

27.376 per infanzia e primaria;

30.759 per la scuola secondaria, su posto comune e su sostegno.

L’obiettivo, coerente con il piano di assunzioni del Ministro Giuseppe Valditara, è quello di inserire almeno 30.000 nuovi docenti entro giugno 2026, rispettando i target fissati dal PNRR per il potenziamento del sistema scolastico.

Concorso docenti PNRR 3: Requisiti di accesso al concorso scuola 2025

I requisiti per partecipare al Concorso PNRR 3 docenti 2025 variano in base al grado scolastico e al tipo di posto. Per la scuola secondaria, è richiesta una laurea magistrale o a ciclo unico con abilitazione per la classe di concorso, oppure una laurea + 3 anni di servizio (negli ultimi 5).

Gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) potranno partecipare fino al 31 dicembre 2025 anche con il solo diploma tecnico-professionale. Per infanzia e primaria sono validi il diploma magistrale abilitante (entro il 2001/02) o la laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Per i posti di sostegno è necessaria la specializzazione o un titolo estero riconosciuto. È prevista inoltre l’ammissione con riserva per chi completerà il titolo entro il 31 gennaio 2026.

Le prove: scritta computer based e orale

La selezione si articolerà in due prove principali:

una prova scritta computer-based con quesiti a risposta multipla, per verificare competenze pedagogiche, didattiche, linguistiche (inglese) e informatiche;

con quesiti a risposta multipla, per verificare competenze pedagogiche, didattiche, linguistiche (inglese) e informatiche; una prova orale, che accerterà le competenze disciplinari e metodologiche, con attenzione all’uso delle tecnologie didattiche.

L’Università Roma Tre è stata incaricata di predisporre 2.250 quesiti ufficiali, di cui 750 per infanzia e primaria e 1.500 per la secondaria.

Concorso docenti PNRR 3: Tempistiche e graduatorie

Le prove scritte si terranno entro dicembre 2025, mentre le prove orali inizieranno da gennaio 2026. L’intera procedura dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026, per consentire le assunzioni dei vincitori e lo scorrimento degli idonei.

Le graduatorie di merito includeranno i vincitori e un 30% di idonei aggiuntivi, come previsto dal Decreto Scuola 2025.