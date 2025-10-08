La Sidra S.p.A. ha comunicato che lunedì 13 ottobre 2025 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in diverse aree della città di Catania e nei comuni limitrofi di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania. La sospensione è necessaria per consentire interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile e per lavori di aggiornamento agli impianti di produzione.

L’interruzione avrà inizio nelle prime ore del 13 ottobre e il servizio verrà riattivato progressivamente in tarda serata. Sidra prevede che i parametri di pressione e portata torneranno alla normalità tra la sera del 14 e la mattina del 15 ottobre.

Durante l’intervento saranno garantiti i servizi di emergenza e pronto intervento, attivi 24 ore su 24 tramite il numero verde Sidra 800-901755.

Le aree di Catania interessate dal disservizio

I lavori interesseranno una vasta area urbana, comprendente i quartieri:

Cibali, Fortino, San Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini e Rapisardi.

L’area delimitata va da viale Odorico da Pordenone e viale Doria a nord, fino a via Della Concordia a sud, comprendendo inoltre vie come Sebastiano Catania, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia e Calì.

Disservizi sono previsti anche nelle aree a monte della circonvallazione, tra Pietra dell’Ova, Canalicchio e San Zenone, e nei quartieri Nesima Superiore, Nesima Inferiore, San Leone e Fossa Creta, dove la sospensione sarà limitata alla fascia oraria 8:00 – 17:00.

Disagi anche a Tremestieri e Gravina di Catania

I lavori di manutenzione interesseranno inoltre il quartiere Canalicchio di Tremestieri Etneo e le zone Fasano e Carrubella di Gravina di Catania.

Sidra invita i cittadini a limitare il consumo d’acqua durante il periodo di sospensione e ad approvvigionarsi preventivamente.

Il ritorno alla piena operatività è previsto entro la mattina del 15 ottobre 2025, salvo imprevisti.