ISCRO 2025: L’ISCRO 2025 (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa) rappresenta un sostegno economico fino a 800 euro per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Introdotto in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e riconosciuto a regime dal 1° gennaio 2024, questo bonus mira a supportare chi registra un calo significativo del reddito da lavoro autonomo.

Il bonus ISCRO viene erogato per un periodo di sei mesi e decorre dal giorno successivo all’invio della domanda. È possibile richiederlo una volta ogni due anni, evitando duplicazioni della prestazione.

Chi può richiedere ISCRO 2025

Possono accedere all’ISCRO 2025 i lavoratori autonomi che:

Siano iscritti alla Gestione Separata INPS;

Non siano titolari di pensioni dirette o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

Non percepiscano l’Assegno di Inclusione durante il periodo di fruizione del bonus;

Abbiano prodotto, nell’anno precedente alla domanda, un reddito inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti;

Abbiano dichiarato un reddito annuale non superiore a 12.000 euro, aggiornato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;

Siano titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni;

Siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

Autocertifichino i redditi annuali, se non già disponibili all’INPS.

Il bonus ISCRO è incompatibile con NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità di discontinuità per lavoratori dello spettacolo e cariche elettive o politiche che prevedono compensi.

Come richiedere ISCRO 2025

La domanda per il bonus ISCRO 2025 deve essere presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre 2025, accedendo al servizio con le credenziali INPS.

In alternativa, la richiesta può essere inoltrata:

Tramite Contact Center INPS, chiamando il numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o 06 164 164 da rete mobile;

chiamando il numero 803 164 da rete fissa (gratuito) o 06 164 164 da rete mobile; Rivolgendosi agli enti di patronato o intermediari INPS, che forniscono supporto nella trasmissione telematica della domanda.

Dopo la presentazione, l’INPS verifica i requisiti reddituali in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, confermando l’ammissibilità alla prestazione e l’importo spettante.

Durata e decorrenza del bonus ISCRO

L’indennità ISCRO viene corrisposta per un periodo massimo di sei mesi, con decorrenza dal giorno successivo alla data di invio della domanda. Durante il biennio successivo, il lavoratore non potrà presentare una nuova richiesta dello stesso bonus.

Questa misura si conferma quindi un importante strumento di sostegno per i lavoratori autonomi che hanno registrato una riduzione significativa dei propri redditi e consente di avere una continuità economica in caso di fluttuazioni finanziarie.