l Festival della Cultura Finanziaria 2025: l Festival della Cultura Finanziaria 2025 si terrà il 16 e 17 ottobre a Palazzo della Cultura a Catania, rappresentando un momento di grande rilievo nazionale dedicato all’educazione finanziaria in Sicilia, all’inclusione sociale e all’innovazione sostenibile. L’iniziativa punta a valorizzare il ruolo dei giovani e delle donne, offrendo strumenti concreti per comprendere il mondo della finanza, dell’impresa e della responsabilità sociale.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani affinché possano costruire il loro futuro professionale in Sicilia, evitando la fuga di talenti verso altre città.

Festival della Cultura Finanziaria 2025: educazione, inclusione e innovazione

L’evento nasce con l’obiettivo di trasformare la cultura finanziaria in leva di sviluppo territoriale, favorendo una maggiore consapevolezza nelle scelte economiche individuali e collettive. Come spiegato da Teresa Calabrese, presidente dell’Associazione Festival della Cultura Finanziaria e curatrice dell’iniziativa, il Festival è un’opportunità di confronto tra mondo accademico, istituzioni e imprenditoria, per rafforzare la cittadinanza economica e sostenere progetti innovativi.

Tra i partecipanti alla presentazione figura anche Maria Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, che ha evidenziato come la conoscenza finanziaria sia fondamentale per famiglie e imprese per affrontare le sfide attuali e future, in un contesto di grandi trasformazioni economiche e digitali.

Festival della Cultura Finanziaria 2025: Programma e iniziative principali

L’edizione 2025 prevede un programma ricco di incontri, panel tematici e hackathon, con focus su:

Risparmio e investimenti consapevoli;

Finanza digitale e intelligenza artificiale;

Inclusione sociale e responsabilità d’impresa;

Transizione ecologica e sostenibilità;

Formazione per giovani e donne.

Gli studenti dei licei Galileo Galilei, Ettore Majorana, Principe Umberto e dell’Università di Catania avranno l’opportunità di partecipare attivamente, rafforzando il legame tra scuola, università e istituzioni, come sottolineato dalla prorettrice Lina Scalisi.

Il Festival come laboratorio di idee

Il Festival della Cultura Finanziaria 2025 si conferma un vero e proprio laboratorio di idee, dove innovazione, educazione e partecipazione si incontrano per generare opportunità concrete. La manifestazione promuove una nuova consapevolezza economica, incoraggiando progetti che coniughino sviluppo sostenibile e crescita personale e professionale dei partecipanti.