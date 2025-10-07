Assegno di Inclusione 2025: Anche nel mese di ottobre 2025 l’Assegno di Inclusione (AdI) verrà erogato dall’Inps, continuando a sostenere le famiglie italiane a basso reddito o in condizioni socio-economiche difficili. La misura, introdotta dal Governo Meloni in sostituzione del reddito di cittadinanza, ha l’obiettivo di garantire un supporto economico e favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei beneficiari.

Secondo il calendario dei pagamenti Inps di ottobre 2025, le date da segnare sul calendario sono:

Mercoledì 15 ottobre 2025: primi pagamenti del mese e accredito di eventuali mensilità arretrate;

primi pagamenti del mese e accredito di eventuali mensilità arretrate; Lunedì 27 ottobre 2025: rinnovo mensile dell’assegno.

Queste date rappresentano un riferimento fondamentale per le famiglie beneficiarie, per pianificare le spese e verificare la corretta erogazione della misura.

Come funziona la sospensione e il rinnovo dell’Assegno di Inclusione 2025

L’Assegno di Inclusione viene inizialmente erogato per un totale di 18 mensilità. Al termine del primo ciclo, il beneficio viene sospeso, ma le famiglie possono presentare nuova domanda per ottenere un rinnovo fino a 12 mesi aggiuntivi, a condizione che permangano i requisiti di reddito e nucleo familiare.

Il meccanismo prevede un periodo di sospensione obbligatorio di un mese, durante il quale è possibile ricevere un bonus ponte, garantendo continuità nel sostegno economico. I pagamenti riprendono dal mese successivo all’accettazione della nuova domanda.

Requisiti per beneficiare dell’Assegno di Inclusione 2025

L’AdI 2025 è destinato a famiglie che soddisfano i seguenti requisiti:

Reddito familiare fino a 10.140 euro annui;

fino a 10.140 euro annui; Presenza nel nucleo di almeno una persona over 67 , con disabilità o in gravi condizioni socio-economiche;

, con disabilità o in gravi condizioni socio-economiche; Cittadinanza, soggiorno e residenza regolare in Italia.

Per i beneficiari in età lavorativa, l’assegno prevede anche percorsi di formazione, supporto alla ricerca di lavoro e incontri periodici con l’assistente sociale. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e l’autonomia economica delle famiglie.

Come controllare importi e pagamenti dell’AdI di ottobre 2025

Per verificare l’importo dell’Assegno di Inclusione e lo stato dei pagamenti di ottobre 2025, le famiglie possono seguire questi passaggi: