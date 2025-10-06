Meteo Sicilia: ottobre avanza con passo leggero, portando sull’isola un clima ancora dolce e accogliente. Tra cieli limpidi e qualche nuvola di passaggio, la settimana si apre sotto il segno della stabilità, con temperature miti e giornate che profumano ancora d’estate. Niente pioggia all’orizzonte, ma giornate d’autunno luminose e tiepide. Di seguito, le previsioni per i primi giorni di questa nuova settimana di ottobre.

Meteo Sicilia: Lunedì 6 ottobre

Oggi la Sicilia vedrà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con cieli poco nuvolosi e solo qualche nuvola sparsa al mattino, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo si presenterà sereno. Le temperature saranno gradevoli, con una massima di 24°C prevista nel primo pomeriggio e una minima di 16-17°C nelle ore serali, confermando condizioni miti tipiche di un ottobre particolarmente favorevole. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Ovest o da Est-Nord-Est, e tenderanno a rinforzare leggermente nel corso del pomeriggio dai quadranti orientali, per poi indebolirsi di nuovo in serata mentre il mare si presenterà poco mosso lungo le coste. La qualità dell’aria resta buona, senza allerte meteo previste, offrendo quindi un clima mite e piacevole.

Meteo Sicilia: Martedì 7 ottobre

Domani la Sicilia godrà di una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni al mattino e solo qualche nuvola sparsa nel corso del pomeriggio. In serata il cielo tornerà limpido, confermando condizioni stabili e senza rischio di pioggia. Le temperature si manterranno miti, con una massima di 24°C durante le ore centrali della giornata, e una minima di circa 15°C in serata, leggermente in discesa rispetto alle giornate precedenti. I venti saranno moderati, provenienti da Ovest-Sudovest al mattino e da Nord-Est nel pomeriggio, con intensità variabile, mentre il mare si presenterà mosso lungo le coste. La qualità dell’aria sarà discreta e non sono previste allerte meteo.

Meteo Sicilia: Mercoledì 8 ottobre

Mercoledì la Sicilia continuerà a vivere giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi lungo i litorali ionico e meridionale. Sul litorale tirrenico e nelle zone interne la giornata sarà generalmente soleggiata, con qualche nube sparsa nel corso del pomeriggio, mentre nelle zone più interne dell’isola si alterneranno schiarite e nuvolosità, con tendenza ad un leggero aumento delle nubi verso sera. Le temperature si manterranno miti e gradevoli, con massima di 24°C e minima di 15°C nelle ore serali. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali al mattino e da Nord-Est nel pomeriggio, mentre il mare si presenterà mosso, ma non sarà prevista alcuna allerta meteo.