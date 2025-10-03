Circa 200 persone hanno occupato la stazione centrale di Catania nel corso dello sciopero generale, creando gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto riportato, 100 manifestanti sono entrati all’interno della stazione, scendendo sui binari e bloccando il passaggio dei treni, mentre altri 100 si trovano all’esterno, impedendo il normale transito di pedoni e veicoli nella zona. L’occupazione ha provocato rallentamenti e sospensioni nelle partenze e negli arrivi dei treni, con la polizia e le autorità locali costrette a gestire la situazione. L’azione è stata condotta in solidarietà con il popolo palestinese, inserendosi nel contesto più ampio dello sciopero generale nazionale.

Il corteo dello sciopero generale: partecipazione e slogan

Il corteo è partito dal porto di Catania e ha visto la partecipazione di anziani, famiglie, giovani e studenti, che hanno sfilato fino a Castello Ursino. Gli organizzatori parlano di una partecipazione massiccia, stimando non meno di 8-9 mila persone. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno scandito slogan di protesta e rivolto qualche fischio contro il governo nazionale, soprattutto sotto il Comune di Catania. Il corteo ha rappresentato un momento di mobilitazione sociale ampio, con l’obiettivo di denunciare criticità economiche e politiche e sostenere cause internazionali, come la situazione in Palestina.

Bandiere e simboli della protesta

Lungo il percorso del corteo sono state sventolate bandiere della Cgil, della Palestina e di diverse associazioni locali, scuole e gruppi giovanili etnei. La presenza di simboli nazionali e internazionali ha conferito alla manifestazione un forte significato politico e sociale, collegando le istanze locali con temi di rilevanza globale. Le autorità locali hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini, mentre la mobilitazione ha attirato l’attenzione dei media regionali e nazionali. L’occupazione della stazione centrale resta uno degli episodi più significativi dello sciopero a Catania, con conseguenze sulla viabilità e sulla vita quotidiana della città.