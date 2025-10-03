Concorso Banca d’Italia 2025: La Banca d’Italia ha aperto le candidature per un concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 60 laureati nei ruoli di Esperti e Assistenti con orientamento giuridico. Questa è un’opportunità unica per giovani laureati che desiderano entrare in uno degli enti più prestigiosi del settore finanziario e amministrativo italiano. Le selezioni riguardano sia gli uffici dell’Amministrazione Centrale a Roma sia le strutture territoriali in tutta Italia.

Requisiti generali per partecipare al concorso Banca d’Italia

Per partecipare al concorso Banca d’Italia 2025, i candidati devono possedere i requisiti generali tipici dei concorsi pubblici: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, e assenza di comportamenti incompatibili con le funzioni richieste. Inoltre, è necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Requisiti specifici per Assistenti ed Esperti

Esperti in discipline giuridiche

Per il profilo di Esperto è richiesta una laurea magistrale o specialistica in discipline come giurisprudenza, scienze giuridiche, scienze politiche, relazioni internazionali, economia, finanza, o altre equiparate. I titoli devono essere conseguiti con un punteggio minimo di 105/110. È ammesso anche il diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline affini.

Assistenti in discipline giuridiche

I candidati al ruolo di Assistente devono possedere una laurea triennale in classi come scienze dei servizi giuridici, scienze dell’amministrazione, scienze politiche, scienze economiche o equipollenti.

Concorso Banca d’Italia 2025: Come si svolge la selezione

La Banca d’Italia può prevedere una prova preselettiva a seconda del numero di domande pervenute. La selezione definitiva prevede due prove: prova scritta e prova orale. La prova scritta comprende tre quesiti a risposta sintetica su argomenti del programma e un elaborato in lingua inglese su temi di attualità. La prova orale, invece, consiste in un colloquio tecnico e una conversazione in inglese.

Concorso Banca d’Italia 2025: Come presentare la domanda

Le candidature devono essere inviate entro le ore 16.00 del 3 novembre 2025, esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata. Ogni candidato può concorrere per un solo profilo professionale. È consigliata la posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni ufficiali dall’Ente.