Concorsi pubblici scadenza ottobre 2025: Ottobre 2025 si conferma un mese particolarmente importante per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico. Sono infatti numerose le amministrazioni e gli enti che hanno pubblicato bandi con scadenze fissate proprio in queste settimane. Dalle istituzioni di ricerca come il Cnr e l’Ingv, passando per i Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri e le Accademie di Belle Arti, fino al maxi concorso della scuola previsto dal Pnrr3, l’offerta di opportunità è ampia e diversificata. Conoscere le date di scadenza è fondamentale per non perdere l’occasione di presentare la propria candidatura in tempo utile.

Concorsi pubblici scadenza ottobre 2025, Cnr e Vigili del Fuoco: bandi a inizio ottobre

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha indetto diversi concorsi pubblici per l’assunzione di 53 diplomati e laureati, con contratti sia a tempo determinato che indeterminato. I posti sono distribuiti in varie sedi italiane e la scadenza varia dal 2 al 25 ottobre 2025, in base al profilo scelto.

Sempre nei primi giorni del mese, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha aperto un bando per sette atleti destinati al gruppo sportivo Fiamme Rosse. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato al 3 ottobre 2025, tramite procedura online dedicata.

Accademie e Ingv: scadenze a metà mese

Un’altra occasione arriva dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha bandito un concorso pubblico per due posti di Tecnico di Laboratorio nell’area delle Arti Visive. I profili richiesti riguardano decorazione/scultura e grafica/pittura, con scadenza fissata al 17 ottobre 2025.

Anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha aperto nuove selezioni: una rivolta a collaboratori amministrativi diplomati, riservata alle categorie protette, con scadenza al 16 ottobre 2025; e un’altra per dieci tecnologi a tempo indeterminato, da assegnare a diverse sedi italiane, con domanda entro il 20 ottobre 2025.

Concorsi pubblici scadenza ottobre 2025, Carabinieri e scuola: bandi verso fine ottobre

Nella seconda metà del mese, sarà la volta dell’Arma dei Carabinieri, che ha indetto un concorso per la nomina di 17 Allievi Carabinieri atleti destinati al Centro Sportivo dell’Arma. La scadenza per candidarsi è il 24 ottobre 2025.

Infine, il settore scuola sarà protagonista con il Concorso docenti PNRR3, che mette a disposizione circa 58.000 posti tra cattedre comuni e di sostegno. Il bando è atteso entro metà ottobre e le domande potranno essere inoltrate entro venti giorni dalla pubblicazione. Le prove scritte sono previste a dicembre, seguite dagli orali a inizio 2026.