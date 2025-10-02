Concorso PNRR3 2025: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio del Concorso PNRR3 2025, una procedura straordinaria prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il reclutamento di docenti. Saranno messi a disposizione più di 57mila posti, di cui oltre 30mila per la scuola secondaria e circa 27mila per infanzia e primaria, includendo sia le cattedre curricolari che quelle di sostegno.

Il bando ufficiale sarà pubblicato entro metà ottobre 2025, con la presentazione delle domande prevista in un arco temporale di 20 giorni. Le prove concorsuali, secondo le prime anticipazioni, dovrebbero tenersi tra dicembre 2025 (scritto) e gennaio 2026 (orale), mentre l’intera procedura dovrà concludersi entro giugno 2026.

Concorso PNRR3 2025:Quadro normativo e requisiti di accesso

Il Concorso PNRR3 2025 si basa sui decreti ministeriali n. 205/2023 e n. 206/2023, che regolano rispettivamente i concorsi per la scuola secondaria e quelli per infanzia e primaria, con riferimento sia ai posti comuni sia a quelli di sostegno.

Per i posti comuni della scuola secondaria, i candidati devono possedere una laurea magistrale, un diploma AFAM di II livello o un titolo equipollente coerente con la classe di concorso, unito all’abilitazione specifica. In alternativa, sarà possibile accedere con il titolo di studio idoneo e almeno tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque, di cui uno specifico nella classe di concorso richiesta. Per i posti da insegnante tecnico-pratico (ITP) è sufficiente l’abilitazione o, fino al 31 dicembre 2025, anche il diploma previsto dalle tabelle ministeriali (DPR 19/2016 e DM 259/2017).

Infanzia, primaria e sostegno: cosa serve per partecipare

Per i posti della scuola dell’infanzia e primaria, il requisito principale è la laurea in Scienze della formazione primaria o un titolo estero riconosciuto. In alternativa, è valido anche il diploma magistrale abilitante o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/2002. Per quanto riguarda il sostegno, è necessario il titolo di accesso alla classe di concorso e la relativa specializzazione, secondo quanto previsto dal DM 249/2010. Sono ammessi con riserva anche i candidati con titoli esteri in fase di riconoscimento.

Un’ulteriore novità riguarda la possibilità, confermata dai sindacati, che possano partecipare con riserva i candidati che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione entro il 31 gennaio 2026 (data in attesa di conferma ufficiale).

Concorso PNRR3 2025: Procedure e assistenza per i candidati

Il Concorso PNRR3 2025 rappresenta un’occasione fondamentale per migliaia di aspiranti docenti, anche alla luce dei numerosi posti rimasti vacanti negli ultimi anni per mancanza di candidati idonei nelle graduatorie. Tutte le fasi saranno gestite online attraverso la piattaforma ministeriale, con notifiche e aggiornamenti disponibili anche tramite i canali ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito.