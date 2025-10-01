Concorso INPS: si attende con trepidazione l’uscita del nuovo concorso INPS, rivolto all’assunzione di assistenti ai servizi. Secondo il documento programmatico si prevede un reclutamento di ben 960 risorse nel profilo di assistente entro del 2025. Di seguito tutti i dettagli.

Concorso INPS: Il bando e i posti di lavoro

Secondo quanto previsto dal Piano dei fabbisogni di personale INPS per il triennio 2025–2027, contenuto nel PIAO aggiornato il 17 settembre 2025 con una Delibera del Consiglio di Amministrazione (documento disponibile in formato PDF da 2MB), l’Istituto ha programmato per il 2025 l’assunzione di 960 assistenti ai servizi. Queste figure saranno selezionate attraverso procedure di mobilità o tramite un concorso pubblico. Il bando di concorso INPS rivolto ai diplomati sarà disponibile sul sito ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata ai concorsi, accessibile seguendo il percorso: Home > Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi. Inoltre, sarà pubblicato anche sulla piattaforma nazionale per il reclutamento della Pubblica Amministrazione, ovvero il portale inPA.

Concorso INPS: requisiti e modalità selezioni

Per partecipare al concorso INPS 2025 per assistenti ai servizi, sarà necessario possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, che rappresenta il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso all’area degli assistenti. Oltre al titolo di studio, i candidati dovranno soddisfare anche i requisiti generali previsti dalla normativa per l’accesso ai concorsi pubblici.

La selezione avverrà attraverso un concorso per titoli ed esami, che prevede quindi una valutazione dei titoli presentati dai candidati e lo svolgimento di una o più prove d’esame. I candidati, potranno dover affrontare una prova preselettiva, nel caso in cui il numero di domande presentate sia particolarmente elevato.

Concorso INPS: le possibili materie d’esame

Inoltre, prendendo come riferimento le discipline previste nell’ultimo concorso INPS per il profilo di assistente, è probabile che le prove d’esame includano le seguenti materie:

diritto costituzionale;

compiti dell’INPS;

diritto del lavoro e legislazione sociale.

Si ricorda che al momento, l’INPS non ha ancora comunicato una data ufficiale per l’uscita del nuovo bando di concorso. Tuttavia, secondo il programma delle assunzioni dell’Istituto, è certo che il bando verrà pubblicato entro dicembre 2025. È comunque probabile che la pubblicazione avvenga prima, indicativamente tra ottobre e novembre 2025, in modo da permettere lo svolgimento delle prove selettive tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.