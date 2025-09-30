Concorsi pubblici: in arrivo numerosi concorsi pubblici per il 2025! I bandi in uscita coinvolgeranno la scuola, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, i ministeri e altri enti pubblici, con l’obiettivo di rafforzare gli organici e colmare le carenze strutturali. In totale, si prevede l’assunzione di decine di migliaia di nuovi dipendenti, da inserire entro i prossimi tre anni. Di seguito i bandi in uscita e quelli per cui prepararsi!

Concorsi pubblici, in arrivo il bando Pnrr3

Entro la metà di ottobre è attesa la pubblicazione del bando del concorso straordinario per la scuola, previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In totale, saranno messi a disposizione circa 58.000 posti da assegnare nel triennio 2025-2028. Di questi, 30.759 cattedre saranno destinate alla scuola secondaria di primo e secondo grado, mentre le restanti 27.376 riguarderanno scuola primaria e infanzia, includendo sia posti comuni che di sostegno. Le prove scritte dovrebbero svolgersi entro Natale 2025, con l’obiettivo di completare le immissioni in ruolo entro giugno 2026, così da garantire una copertura stabile già dal successivo anno scolastico. Tuttavia, il numero esatto dei posti potrebbe subire modifiche, in base ai pensionamenti e alle esigenze territoriali rilevate nelle singole regioni.

Concorsi pubblici, Inps e Agenzia delle Entrate

Previsti anche diversi concorsi pubblici emanati dall’Inps e volti a rafforzare il proprio organico. Le nuove selezioni prevedono in totale 1.516 posti, tra cui funzionari di vigilanza, dirigenti di prima e seconda fascia, medici e professionisti specializzati. Il concorso più atteso riguarda però i 960 assistenti ai servizi, per i quali è richiesto il solo diploma di scuola superiore, offrendo così un’interessante opportunità anche a chi non è laureato.

Anche l’Agenzia delle Entrate si prepara a una maxi assunzione. Saranno 2.700 i funzionari giuridico-tributari da inserire con contratto a tempo indeterminato. Il bando, già molto partecipato nella fase iniziale con quasi 100mila domande, prevede lo svolgimento delle prove scritte nei prossimi mesi. I nuovi funzionari saranno impiegati nei controlli fiscali e nei servizi al cittadino, con una distribuzione dei posti su base regionale.

Concorsi pubblici, Pubblica Amministrazione

Con un recente decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l’assunzione di 9.300 nuove risorse da impiegare in 33 amministrazioni pubbliche. Oltre a inserimenti diretti all’interno della stessa Presidenza del Consiglio, una parte del personale sarà destinata anche al Dipartimento della Protezione Civile.

I posti previsti coinvolgeranno diversi enti pubblici, tra cui ministeri, agenzie, enti non economici e parchi nazionali. Le procedure di selezione partiranno entro la fine di ottobre 2025 e dovranno concludersi entro il 2027.

Tra le amministrazioni che beneficeranno del maggior numero di assunzioni troviamo:

il Ministero della Difesa, con 2.424 posti;

il Ministero dell’Interno, con oltre 1.600 inserimenti;

il Ministero della Cultura, che prevede 550 nuove unità;

il Ministero della Giustizia con 400 assunzioni e quello delle Infrastrutture, con 311 posti;

il Ministero dell’Economia, con 187 nuovi ingressi.

Attesi diversi bandi anche per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nell’industria della Difesa e in enti strategici come AgID, Agenas e Ansv.