Bonus sport 2025: ritorna anche per quest’anno il sostegno economico destinato a tutte le famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 14 anni! Anche per questa volta saranno attive agevolazioni per nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
L’obiettivo rimane sempre lo stesso: promuovere l’attività sportiva per tutti i bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in difficoltà. Le domande possono essere già inviate. L’iniziativa è stata avviata alle ore 12:00 del 29 settembre 2025 ! Si ricorda che il contributo verrà erogato seguendo l’ordine di arrivo delle richieste, fino all’esaurimento dei fondi stanziati.
Bonus sport, di cosa si tratta
Per quest’anno potranno accedere al bonus sport tutti i bambini compresi tra i 6 e i 14 anni. Come già sottolineato in precedenza potranno accedere all’incentivo solo le famiglie con un ISEE minorenni valido pari o inferiore a 15.000 euro. Sarà importante prestare particolare attenzione a questo tipo di ISEE, si tratta infatti di una versione specifica del calcolo che può differire dall’ISEE ordinario, soprattutto in tutte quelle situazioni familiari complesse come ad esempio: genitori separati o non sposati, che vivono in abitazioni diverse. In questo caso l’ISEE minorenni terrà conto anche del contributo economico del genitore non convivente attraverso una componente aggiuntiva.
Bonus sport, come si presenta la domanda
A partire dalle ore 12:00 del 29 settembre, è possibile presentare la domanda per il Bonus Sport 2025 attraverso la piattaforma ufficiale avvisibandi.sport.governo.it, accedendo con le proprie credenziali SPID o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per completare correttamente la procedura di richiesta sarà necessario avere a disposizione alcuni documenti fondamentali, tra cui:
- un modello ISEE minorenni in corso di validità,
- un documento d’identità del genitore o del tutore legale,
- un modulo allegato disponibile sul sito, che dovrà essere scaricato, stampato e firmato in formato cartaceo.
Anche per quest’anno il contributo verrà assegnato in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Si procederà con queste modalità fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Bonus sport, gli importi destinati
il bonus sport coprirà fino a 300 € per ogni ragazzo e finanzierà una sola attività sportiva o ricreativa. Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione saranno le seguenti:
- prevedere almeno due incontri a settimana;
- inizio entro il 15 dicembre 2025;
- termine entro il 30 giugno 2026.
Anche per quest’anno il versamento del contributo avverrà in tre fasi:
- 30% all’inizio;
- 40% a metà percorso, dopo i controlli di presenza;
- 30% finali alla conclusione del corso.
Si ricorda che se il ragazzo supererà il 30% di assenze il contributo verrà immediatamente revocato.