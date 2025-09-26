Proclamato per oggi uno sciopero nazionale dell’intero comporta aereo. Alla protesta parteciperanno i lavoratori aeroportuali, che chiedono un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. A tal proposito il sindacato Cube trasporti indetto uno stop di ben 24 ore! Tra le richieste del comparto aeroportuale i lavoratori chiedono migliori condizioni contrattuali ed economiche.

I voli e le fasce orarie garantite

secondo quanto dichiarato vi saranno delle fasce orari garantite per legge: tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Attenzione anche alla lista dei voli garantiti dall’enac l’ente nazionale aviazione civile. Oltre ai voli di stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso partiranno:

tutti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7/10 e 18/21;

tutti i voli charter da/per le isole “regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero”;

i voli di collegamento con le isole “con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale”;

i voli schedulati “in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti”.

Inoltre verrà assicurato l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Le compagnie aere che aderiranno allo sciopero

Si ricorda che per sapere quali compagnie hanno aderito allo sciopero ogni viaggiatore potrà consultare la lista completa pubblicata sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per 24 ore si fermerà tutto il personale di Wizz Air Malta (Filt-Cgil) e quello di Volotea (Uilt-Uil), al quale si aggiungeranno i lavoratori del comparto aereo che aeroportuale. Nello specifico, ad incrociare le braccia Dussmann Service addetto alle pulizie dell’aeroporto di Milano Malpensa (Adl Varese), il personale autisti Soc. Sea aeroporti di Milano Linate e Malpensa (Ost Cub Trasporti) e il personale Soc. Sogaersecurity Aeroporto di Cagliari (Osr Ugl-Ta).

Anche in caso di sciopero, i passeggeri hanno dei diritti. Se un volo verrà cancellato, la compagnia aerea sarà tenuta a fornire assistenza, offrendo pasti, bevande, un eventuale pernottamento in hotel e i trasferimenti da e per l’aeroporto. Come ricorda il portale RimborsoAlVolo, facendo riferimento al Regolamento europeo CE 261/2004, questi diritti si applicano se la cancellazione avviene senza un preavviso minimo di 14 giorni oppure in caso di ritardi significativi.