Bonus per single 2025: Vivere da soli nel 2025 può rappresentare un impegno economico non indifferente. Tra affitto, bollette, spese quotidiane e imprevisti, il peso del carovita e dell’inflazione si fa sentire in modo ancora più forte per chi non può contare su un secondo reddito familiare. Per questo motivo, il Governo e altri enti hanno messo a disposizione diversi strumenti di sostegno economico, noti come bonus per single 2025, che spaziano dalle agevolazioni per la casa ai contributi sulle bollette, fino al supporto psicologico.

Di seguito una panoramica completa dei principali aiuti attivi nel 2025, con requisiti, importi e modalità di richiesta.

Bonus per single 2025: come accedere

Per ottenere i bonus dedicati ai single nel 2025 è necessario rispettare alcune soglie di reddito, calcolate tramite l’ISEE. Il documento utile a certificare la situazione economica è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che può essere compilata online sul sito INPS o con il supporto dei CAF.

È importante segnarsi le scadenze e i limiti di reddito per non perdere le agevolazioni disponibili

Welfare aziendale e fringe benefit

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto novità anche sul fronte del welfare aziendale. I lavoratori dipendenti single potranno ricevere fino a 1.000 euro annui sotto forma di fringe benefit esentasse. La cifra raddoppia a 2.000 euro per chi ha figli, anche se non conviventi o nati fuori dal matrimonio.

I benefit aziendali possono coprire spese come:

bollette di luce e gas,

canone di affitto,

interessi del mutuo sulla prima casa.

Un altro sostegno è il bonus affitto per lavoratori in mobilità: chi viene assunto a tempo indeterminato nel 2025 e si trasferisce ad almeno 100 km di distanza dal proprio Comune, può ricevere fino a 5.000 euro l’anno per 24 mesi dal datore di lavoro.

Bonus per single 2025: casa e bollette

Tra i più richiesti ci sono i bonus destinati alle utenze domestiche e alla casa:

Bonus sociale bollette : accessibile ai single con ISEE fino a 9.530 euro .

Bonus straordinario bollette: previsto per chi non supera i 25.000 euro di ISEE; lo sconto viene applicato direttamente in bolletta senza necessità di fare domanda.

Per gli studenti fuorisede è confermata la detrazione fiscale del 19% sui canoni di locazione fino a un massimo di 2.633 euro annui, a patto che l’università frequentata si trovi ad almeno 100 km dalla residenza.

Chi sogna di acquistare casa può invece contare sul bonus mutuo prima casa under 36: esenzione da imposte e accesso al fondo di garanzia fino all’80% del mutuo, con ISEE massimo di 40.000 euro. L’agevolazione è valida fino al 2027.

Bonus psicologo 2025

Non solo sostegno economico, ma anche supporto alla salute mentale. Il bonus psicologo 2025 è stato rifinanziato con 9,5 milioni di euro e consente di ricevere fino a 50 euro per seduta. L’importo varia in base all’ISEE:

fino a 1.500 euro con ISEE sotto i 15.000 euro;

fino a 1.000 euro con ISEE tra 15.000 e 30.000 euro;

fino a 500 euro con ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Le domande si presentano online sul sito INPS entro il 14 novembre 2025. La graduatoria sarà poi pubblicata a livello regionale, dando priorità ai redditi più bassi e all’ordine di invio della richiesta.