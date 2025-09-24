Concorso ASMEL 2025: Il Concorso ASMEL 2025 rappresenta una grande occasione per chi desidera entrare nella pubblica amministrazione locale. Indetto dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, il concorso prevede l’assunzione di diversi profili professionali a tempo determinato e indeterminato. La selezione è aperta a candidati con differenti livelli di istruzione, dai diplomati ai laureati, e le candidature devono essere presentate entro il 30 settembre 2025 attraverso la piattaforma inPA.

Profili professionali del Concorso ASMEL 2025

Il concorso copre 37 profili professionali, organizzati in tre aree principali:

1. Area degli Istruttori (ex Cat. C): include figure come Istruttore amministrativo, contabile, tecnico, informatico, turistico, comunicazione e tecnico in materie agrarie.

2. Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B): comprende Collaboratore amministrativo, tecnico-manutentivo, autista scuolabus, addetto biblioteca, ausiliare del traffico e messo notificatore.

3. Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat. D): include Istruttore Direttivo/Funzionario in settori amministrativo, contabile, tecnico, comunicazione, psicologo, agronomo, ingegnere civile, educatore e farmacista.

Questa ampia varietà permette ai candidati di trovare opportunità adatte al proprio profilo professionale e titolo di studio.

Requisiti richiesti

Per partecipare al Concorso ASMEL 2025, i candidati devono:

Essere cittadini italiani o dell’Unione Europea.

Avere idoneità fisica all’impiego.

Godere dei diritti civili e politici.

Aver compiuto almeno 18 anni.

Non avere condanne o procedimenti penali che impediscono l’assunzione nella pubblica amministrazione.

Conoscere la lingua inglese e le applicazioni informatiche più diffuse.

Possedere il titolo di studio richiesto per ciascun profilo.

Concorso ASMEL 2025: Prove d’esame

La selezione avverrà tramite prova scritta online, consistente in un quiz multidisciplinare di 60 quesiti:

30 domande sulle materie specifiche del profilo.

25 domande sulle materie comuni.

5 domande su lingua inglese e informatica.

Le materie dettagliate sono indicate nel bando allegato alla piattaforma inPA.

Concorso ASMEL 2025: Come presentare domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al Concorso ASMEL 2025 va inviata esclusivamente online entro il 30 settembre 2025, tramite il portale inPA. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni presenti sul sito e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti.

Questa selezione rappresenta un’opportunità concreta per accedere a una carriera nella pubblica amministrazione locale, con prospettive di crescita e stabilità professionale.