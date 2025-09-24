Concorsi Pubblici 2025: al via 9.300 assunzioni nella PA tra Ministeri, INPS e Agenzia delle Entrate. Una nuova ondata di assunzioni sta per rafforzare la macchina della Pubblica Amministrazione italiana. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM dell’8 agosto 2025, che autorizza l’avvio di 9.300 nuove immissioni nel pubblico impiego. Un piano triennale ambizioso, finanziato con 300 milioni di euro, che punta a ridurre il gap di personale, a sostenere il ricambio generazionale e a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. I concorsi pubblici 2025 coinvolgeranno Ministeri, Agenzie fiscali, enti previdenziali, uffici centrali e strutture specialistiche, con posizioni destinate sia a laureati che diplomati, in settori che spaziano dall’amministrativo al sanitario, dal tecnico al legale. Le selezioni saranno gestite attraverso il portale InPA e, per la prima volta, con l’assistenza dell’AI “Camilla”, creata da Formez per aiutare i candidati nella compilazione delle domande. Vediamo nel dettaglio chi assume, quali sono i profili ricercati e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Concorsi Pubblici 2025: Un piano triennale per rinnovare la Pubblica Amministrazione

Dopo anni di blocchi, pensionamenti e carenze croniche di personale, il governo ha avviato un piano strutturato di assunzioni straordinarie nella PA. Il decreto, firmato dal MEF e dalla Presidenza del Consiglio, prevede che i concorsi si svolgano tra il 2025 e il 2027, con un impatto significativo su tutte le principali amministrazioni centrali.

Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e riguarderanno funzionari, dirigenti, assistenti, tecnici specializzati, medici e professionisti. I bandi, alcuni dei quali attesi già entro l’autunno 2025, saranno pubblicati sulla piattaforma unica del reclutamento InPA.gov.it.

Si tratta di un passo importante anche per i giovani neolaureati e diplomati, che potranno finalmente accedere a posti stabili, con buone prospettive di carriera e contributo alla modernizzazione dello Stato.

Ministeri, INPS, Agenzia delle Entrate: ecco chi assume

Il piano di assunzioni coinvolge una lunga lista di enti strategici. Ecco i numeri principali:

Presidenza del Consiglio dei Ministri : 48 assunzioni totali, di cui 43 al Dipartimento della Protezione Civile .

: 48 assunzioni totali, di cui 43 al . Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) : 187 nuove immissioni per dirigenti, funzionari e assistenti.

: 187 nuove immissioni per dirigenti, funzionari e assistenti. Ministero della Difesa : 2.424 assunzioni programmate nel triennio.

: 2.424 assunzioni programmate nel triennio. Ministero dell’Interno (Viminale) : 550 ingressi entro fine 2025 e 1.072 totali entro il 2027.

: 550 ingressi entro fine 2025 e 1.072 totali entro il 2027. Ministero della Cultura : 550 posti in arrivo.

: 550 posti in arrivo. Ministero della Giustizia : 400 nuove assunzioni.

: 400 nuove assunzioni. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 311 posti.

Tra le agenzie fiscali e previdenziali, spiccano:

Agenzia delle Entrate : 1.272 assunzioni, di cui 1.015 funzionari da selezionare tramite concorso pubblico. Il resto sarà coperto con riammissioni e mobilità .

: 1.272 assunzioni, di cui da selezionare tramite concorso pubblico. Il resto sarà coperto con e . INPS: 1.140 nuovi funzionari, 24 dirigenti, 23 medici e 6 professionisti tecnici e statistici.

Anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, AgID, Agenas, Ansv e numerosi enti ambientali sono interessati dal piano, con decine di opportunità nei prossimi mesi.

Concorsi Pubblici 2025: Profili richiesti e modalità di selezione

Le selezioni pubbliche punteranno su profili multidisciplinari, capaci di rispondere alle sfide digitali e sociali della nuova amministrazione pubblica. I ruoli più ricercati includono:

Funzionari amministrativi e tributari,

Assistenti tecnici e contabili,

Dirigenti di prima e seconda fascia,

Esperti legali, informatici e statistico-attuariali,

Medici e professionisti sanitari,

Esperti in comunicazione, relazioni internazionali e digitalizzazione.

Ogni bando definirà i requisiti specifici, ma in generale si richiede:

Diploma per i profili da assistente;

per i profili da assistente; Laurea triennale o magistrale per i profili da funzionario e dirigente;

per i profili da funzionario e dirigente; Esperienza professionale per ruoli dirigenziali o tecnici avanzati.

Le prove concorsuali comprenderanno spesso quiz a risposta multipla, prove scritte e, in alcuni casi, colloqui orali. Le materie varieranno ma comprenderanno frequentemente:

Diritto amministrativo,

Diritto del lavoro,

Economia e contabilità pubblica,

Informatica,

Lingua inglese,

Logica e cultura generale.

Digitalizzazione dei concorsi: arriva l’AI “Camilla”

Una delle grandi novità dei concorsi pubblici 2025 è l’introduzione di “Camilla”, l’assistente digitale alimentata da intelligenza artificiale, ideata da Formez PA per supportare i candidati nelle varie fasi del concorso.

Attiva sul portale InPA, Camilla guiderà gli utenti in tempo reale nella compilazione delle domande, nella ricerca dei bandi più adatti e nella gestione dei documenti richiesti. L’obiettivo è rendere le procedure più accessibili, trasparenti e veloci, riducendo gli errori e i tempi di risposta.

Questa innovazione si inserisce in una più ampia strategia di digitalizzazione della PA, che prevede anche la centralizzazione delle procedure e la semplificazione dell’iter di selezione, con prove digitali e risultati pubblicati online in tempi rapidi.

Concorsi Pubblici 2025: Il futuro della PA parte da qui

Le 9.300 assunzioni nella PA autorizzate per il triennio 2025-2027 rappresentano una delle più grandi campagne di reclutamento pubblico degli ultimi anni. Un’occasione imperdibile per chi cerca un impiego stabile e gratificante nel settore pubblico, ma anche un’opportunità per lo Stato di ringiovanire il proprio personale, aumentare la produttività e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.